15 שנים למילת הקשר "אלפא" ששינתה את פני המלחמה: מערכת כיפת ברזל חוגגת עשור וחצי של הגנה אווירית בלתי נתפסת עם למעלה מ-10,000 יירוטים ו-90% הצלחה. כך הפך הנס הטכנולוגי של רפאל למגן האנושי הגדול ביותר בתולדות המדינה (צבא וביטחון)
חשיפה דרמטית של טיל ה"אנקור הכחול" (Blue Sparrow) מתוצרת @RAFAEL_defence, החימוש המדויק ששימש לתקיפה באיראן. הטיל השמיד את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה וסלל את הדרך למבצע בלב טהראן הבוערת (צבא וביטחון)
האם העימות מול איראן יחרוג הרבה מעבר לגבולות המזרח התיכון? יו"ר רפאל, ד"ר יובל שטייניץ, מזהיר בריאיון מטלטל מפני "מהלכים אובדניים" של טהרן וטילים בליסטיים שעלולים להפוך גם את בירות אירופה למטרות ישירות של המשטר האיראני (חדשות בארץ)
ממשלת קניה חתמה על עסקה לרכישת מערכת ההגנה האווירית SPYDER מתוצרת ענקית הנשק הישראלית רפאל. הרכישה, ששוויה מוערך בכ-26 מיליון דולר, נועדה לשפר באופן דרמטי את היערכותה של קניה מול איומים אוויריים וקרקעיים ולחזק את מערך ההגנה הלאומי שלה (בעולם)
מטוס תובלה אוקראיני ענק נחת בישראל בחשאי, הטעין מערכות הגנה אווירית SPYDER והמריא לטביליסי; ההערכה: שדרוג משמעותי ליכולות ההגנה האווירית של הרפובליקה הקווקזית בגיאורגיה | הגורמים הרשמיים שותקים (בעולם)
משלחת ביטחונית ישראלית נחתה בדרום קוריאה לתערוכת ADEX 2025, אחת מתערוכות התעופה והביטחון הגדולות באסיה. הביתן הלאומי, מציג את מיטב הפיתוחים של התעשיות הביטחוניות הישראליות – התעשייה האווירית, רפאל, אלביט מערכות ויצרניות נוספות, במטרה לחזק את קשרי הסחר והשת"פ הביטחוני בעולם (ביטחון, טכנולוגיה)
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, כינס את מנכ"לי ארבע התעשיות הגדולות לדיון הערכת מצב והפקת לקחים בעקבות מבצע 'עם כלביא' | בדיון הוא אמר כי "אנחנו מזהים את הניסיונות של איראן להשתקם ולצאת למאמץ בניין כוח חובק עולם" (צבא)
מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם קיים ביקור בחברת רפאל: "מדינת ישראל חייבת לצאת למערכה של הצטיידות. מרוץ החימוש לעימות הבא עם איראן החל, תחרות הלמידה בעיצומה. חייבים להתחיל עכשיו לייצר את היתרון הטכנולוגי הבא" | ראש המוסד ברנע: "המוסד ימשיך בנחישות לעקוב, לפקח ולפעול לסיכול האיומים באיראן" (ביטחון)
ישראל
מתקדמת משמעותית עם מערכת הלייזר "מגן
אור"
שצפויה להיכנס לשירות
בעלות יירוט נמוכה במיוחד של כ-10
דולר, אבל מה קורה במדינות נוספות?|
עם זאת,
מגבלות כמו איבוד עוצמה
במרחק,
קושי בהתמודדות עם
מטחים בו זמנית ותלות במזג אוויר עדיין
מהוות אתגרים מרכזיים לטכנולוגיית הלייזר
ההגנתית (חדשות
צבא)