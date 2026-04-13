7 באפריל 2011, שעה 18:20. רקטה אחת משוגרת מרצועת עזה לעבר אשקלון, אך הפעם הגורל היה שונה. בקשר נשמעה המילה "אלפא", ופיצוץ אדיר בשמיים בישר לעולם: חוקי המשחק השתנו לנצח. הלילה מציינת חברת רפאל 15 שנה לאותו רגע היסטורי – היירוט המבצעי הראשון של מערכת "כיפת ברזל".

מה שהתחיל כחזון שנחשב כמעט בלתי אפשרי, הפך למגן האנושי הגדול ביותר בתולדות המדינה. במהלך 15 שנות פעילותה, כיפת ברזל הפכה להרבה יותר ממערכת נשק - היא הפכה לתעודת הביטוח של העורף הישראלי, ולמערכת שהצילה אינספור חיים ושינתה מן היסוד את חוסנה של החברה הישראלית.

"הפכה לשם גנרי להגנה אווירית"

"כיפת ברזל הפכה לשם גנרי להגנה אווירית בעולם כולו", ציין ד"ר יובל שטייניץ, יו"ר רפאל, בגאווה. ואכן, מנכ"ל החברה יוטב תורג'מן מדגיש כי גם היום, מול איומים שהופכים מורכבים ורב-זירתיים, המערכת ממשיכה להשתדרג ולהוכיח עליונות טכנולוגית בזכות המוחות המבריקים של רפאל.

בעוד מדינות ברחבי העולם מחפשות פתרונות להגנה אווירית, ישראל כבר מזמן הוכיחה שהטכנולוגיה שלה עובדת בשטח. מערכות הגנה אווירית ישראליות, כמו "ברק" ו"ספיידר", כבר משמשות מדינות ברחבי העולם ומציגות שיעורי הצלחה גבוהים במיוחד. כיפת ברזל עצמה הפכה לסמל של חדשנות ישראלית ויכולת הנדסית ללא תקדים.

השמיים בידיים בטוחות

15 שנה אחרי ה"אלפא" הראשון, ישראל יודעת - השמיים שלה בידיים בטוחות. המערכת שהתחילה כחזון נועז של מהנדסים ישראלים, הפכה למציאות מבצעית שמצילה חיים מדי יום. בכל פעם שנשמעת אזעקה ומיירט יוצא לדרכו, עומדים מאחוריו 15 שנות ניסיון, אלפי יירוטים מוצלחים, והתמדה של מוחות מבריקים שלא מפסיקים לשפר ולהשתכלל.

כיפת ברזל לא רק שינתה את פני הלחימה - היא שינתה את תחושת הביטחון של מיליוני ישראלים. מאשקלון ועד חיפה, מבאר שבע ועד ירושלים, תושבי ישראל יודעים שיש מי שמגן עליהם מלמעלה. זהו הישג שאין לו מחיר, ומורשת שתמשיך ללוות את מדינת ישראל עוד שנים רבות.