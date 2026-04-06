כוחות צה"ל סיכלו ניסיון מעבר של מחבלי הג'יהאד האסלאמי מלבנון לסוריה. המחבלים, שעסקו בקידום פעולות טרור נגד ישראל, חוסלו בתקיפה ממוקדת במרחב מג'דל ענג'ר. בצה"ל מבהירים: לא נאפשר מעבר מחבלים ואמצעי לחימה שיאיימו על אזרחי המדינה (צבא וביטחון)
בפורומים צבאיים סגורים נבחנים סרטוני אימון של החות'ים המדמים פשיטה על יישובים ומוצבים. גורמי מודיעין עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, בעוד צה"ל מתרגל תרחישי חדירה מהים והיבשה כחלק מהיערכות רב-זירתית נרחבת | האם החות'ים יגיעו לאילת? (צבא וביטחון)
חשיפה: האם בזמן שגוגל הצהירה על "בינה מלאכותית אתית", מהנדסי החברה סייעו לצה"ל לשפר את דיוק זיהוי המטרות מכטב"מים? תלונה דרמטית לרשויות בארה"ב חושפת: Gemini הפך לחלק בלתי נפרד משדה הקרב המודרני (טכנולוגיה)
משרד הביטחון חתם על עסקת ענק עם 'אלביט' לרכישת חימושים אוויריים מתקדמים ב-570 מיליון שקלים. המטרה: עצמאות ייצורית מוחלטת והכנת חיל האוויר למתארים של עימות מתמשך מול איומים רחוקים – ללא תלות באספקה חיצונית (צבא וביטחון)
אחרי שהצהיר למפגינים באיראן כי 'העזרה בדרך', ולבסוף חזר בו וטען כי 'שכנע את עצמו' שלא לתקוף באיראן, גם הערב, ההערכה בישראל כי האפשרות לתקיפה אמריקנית באיראן לא ירדה מהפרק | במקביל, הצבא האמריקני מגביר את קצב צבירת הכוחות באזור, המהלך צפוי להסתיים בתוך ימים בודדים, והנשיא האמריקני עשוי לצאת למהלך התקפי נרחב באיראן | מתקרבים להכרעה (חדשות)
סגן נשיא ארה"ב המבקר בישראל ביקש מנתניהו "לתת צ'אנס, להסכם לסיום הלחימה ברצועה ואף לסייע בישומו | נתניהו השיב לואנס: "גם אני רוצה לראות את ההסכם מצליח מאוד בשטח" | גורמים במערכת הביטחון חוששים מהאפשרות שסגן הנשיא יוביל למספר החלטות שהתנאים בשטח לא מאפשרות אותן (מדיני)
רגע לפני עסקת חטופים וסיום הלחימה בעזה, במערכת הביטחון טוענים כי בשל העלייה בשיגורים מתימן לעבר ישראל - המערכה מול החות'ים היא לא עניין של אם, אלא מתי | "הם ישלמו מחיר כבד על מה שעשו בשנתיים האחרונות" (צבא)
יו"ר ישראל ביתנו שב ואמר כי הציבור צריך להיערך לימים מתוחים על רקע סבב לחימה נוסף שצפוי להיות בקרוב , אך גורמים ביטחוניים מאשימים אותו בהפחדת הציבור. ליברמן השיב: "אם היו מקשיבים לי – אולי היינו נמנעים מהאסון של שבעה באוקטובר" (פוליטי)
בצל ההכנות בצה"ל לקראת השלב העצים במבצע מרכבות גדעון ב' שייצא לדרך בקרוב - התמרון הקרקעי בעיר עזה וכיבושה, במערכת הביטחון מציבים לדרג המדיני שורת אזהרות | גורם ביטחוני אמר כי "הרחבת הפעילות בעזה עלולה להביא להרג חטופים, כל הצמרת המדינית יודעת את זה" | במקביל, בדיון אצל נתניהו דנים בצעדי תגובה לאפשרות שחמאס יפגע בחטופים בזמן התמרון (מדיני, צבא)
בישיבת הקבינט שנערכה אמש, הטיח ראש הממשלה בראשי מערכת הביטחון: "אני שומע את עמדתכם, אבל בסוף אני מחליט ואתם צריכים להתיישר" | שרים שהשתתפו בישיבה טענו: "נתניהו לא ילך לעסקה חלקית - בשלב הנוכחי" (מדיני)
קציני צה"ל מהמנהל האזרחי יחד עם כוחות מחטיבת יהודה ויחידת הפיקוח פעלו לאכיפת חוק הבניה במרחב חברון | בצה״ל מבהירים כי כל בינוי לא חוקי המהווה סכנה לביטחון ופגיעה בסדר הציבורי, ייאכף במהירות האפשרית (ביטחון)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן וצוותו פנו בימים האחרונים לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון לשעבר גלנט, לרמטכ"לים לשעבר הרצי הלוי ואביב כוכבי, לראש השב"כ לשעבר רונן בר ולבכירים נוספים, כדי לקבוע פגישות במסגרת הביקורות על כשלי הטבח בשמחת תורה | אנגלמן מסר כי "כולם מחויבים לשתף פעולה. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו" (בארץ)