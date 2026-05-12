פרשת ריגול חמורה במיוחד הגיעה אתמול (שני) לסיומה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר רב-סרן במילואים שכיהן בתפקיד רגיש בחיל האוויר הורשע בהעברת מידע ביטחוני סודי ביותר לגורמים חיצוניים. הפרשה, המכונה בשם הקוד "פולימרקט", חושפת תמונה קשה של קצין שהפקיר את ביטחון המדינה ואת חיי חבריו לנשק למען כסף והימורים.

השופט עודד מאור תיאר בהחלטתו את חומרת המעשים: "מדובר במכירה ברוטלית של חיי אדם". על פי כתב האישום שהגישה הפרקליטות, הקצין הפר באופן בוטה את האמון שניתן בו והוכיח כי היה מוכן "למכור ידיעות שאין למעלה מהן" - הכל תמורת רווח כספי שנועד לממן את התמכרותו להימורים.

סיכון ממשי לחיי טייסים

בטיעוני המדינה הודגש כי המעשים נעשו תוך התעלמות מוחלטת מסיכון ממשי לחיי טייסי חיל האוויר ומפגיעה אנושה בפעילות מבצעית רגישה. במערכת הביטחון מגדירים את הפרשה כאחת החמורות שנחשפו בשנים האחרונות, בשל רמת התעוזה והנגישות של הנאשם לסודות כמוסים.

הקצין, שכיהן בתפקיד רגיש במיוחד, ניצל את מעמדו ואת הגישה הבלתי מוגבלת שלו למידע מסווג כדי להעביר ידיעות ביטחוניות לגורמים חיצוניים. על פי החקירה, המידע שהועבר כלל פרטים על יכולות מבצעיות, מיקומי בסיסים ופעילות של כלי טיס של חיל האוויר - מידע שבידיים עוינות עלול היה לסכן חיי אדם.

"כל חיל האוויר מהמר"

במהלך הדיון ניסה הקצין להקל בחומרת מעשיו, כשטען כי "כל חיל האוויר עוסק בהימורים" וכי לא הבין בזמן אמת את עומק הנזק שגרם. הוא הביע חרטה והצהיר כי המעצר "גדע את מסלול חייו", אך השופט מאור לא התרשם מהניסיון להשליך את האחריות על נורמות יחידתיות כביכול.

"מחיל המגביה עוף מצופה שאנשיו לא יידרדרו לתהומות רבה", כתב השופט בהחלטתו החריפה. הוא הוסיף כי אם הטענות על קיומן של נורמות של הימורים נרחבים בחיל האוויר נכונות, הדבר מחייב בדק בית דחוף בדרגים הבכירים ביותר של הצבא.