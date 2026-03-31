הותר לפרסום כי האזרח הנאשם במסירת ידיעה סודית, ריגול חמור, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט בפרשת "פולימרקט" הוא עומר זיו, בן 30 ממרכז הארץ | שמו של איש חיל האוויר, רס"ן במילואים, הנאשם אף הוא בפרשה, אסור בפרסום בשל תפקידו הרגיש בצה"ל | הוא נאשם במסירת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט | זיו והנאשם הנוסף מוחזקים במעצר מסוף חודש ינואר (משפט)
רס"ן במילואים מואשם שהעביר לחברו מידע על תחילת מבצע "עם כלביא", כדי שיהמר על התאריך באתר ההימורים "פולימרקט" | בזכות ההימור זכה החבר ב-162 אלף דולר, והתחלק בכסף עם איש המילואים | תפקידו הוביל לעוד כמה הימורים מוצלחים, אך בעקבות החקירה בוטל ההימור על מועד המלחמה הנוכחית (צבא)
היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון עסקים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)