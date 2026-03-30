סרטון המציג את השופט נאטהן ג'יי. מילירון מאבד את עשתונותיו מול איש צוות טכני עורר סערה ברשתות החברתיות | האירוע מצטרף להאשמות קודמות נגד השופט בדבר התנהגות שאינה הולמת ותלונה על התעללות בסמכות | התיעוד שישאיר אתכם פעורי פה (חדשות)
הנהלת בתי המשפט מעדכנת על תיקון משמעותי בחוק שייכנס לתוקף ב-1 בינואר: צילום חשוד במעצר ופרסום תמונתו יחייבו אישור משפטי מיוחד או הסכמה בכתב | המטרה: הגנה על כבוד החשוד ומניעת פגיעה מיותרת לפני הגשת כתב אישום (חדשות משפט)
השופט האמריקני פרנק קפריו שנודע בזכות שידורי הלייב שלו מאולם בית המשפט הלך לעולמו בגיל 88 | השופט שישב על כס המשפט בעיר 'פרובידנס' שבמדינת רוד איילנד, היה ידוע בחוש ההומור שלו ובדרך המכבדת שלו כלפי כל מי שהגיע לדון בפניו (בעולם)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, אישרה לפתוח בחקירה פלילית נגד שופט בכיר מכהן | החשדות נגדו הם לזיוף ולהונאה סביב עבודתו כשופט, והחקירה מנוהלת כחקירה פלילית סמויה על ידי להב 433, היחידה הארצית למלחמה בפשיעה החמורה (משפט)