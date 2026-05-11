משפחות שכולות מ"מועצת אוקטובר", שורדי שבי ותושבים מיישובי העוטף והצפון, הגיעו היום (שני) למשכן הכנסת עם פתיחת מושב הקיץ, במפגן של דרישה נחרצת להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר.

במסיבת עיתונאים מיוחדת שקיימו בפתח היום, הכריזו המשפחות כי המשימה המרכזית שלהן לחודשים הקרובים תהיה להבטיח שהמחדל הנורא והבריחה מאחריות יהיו הנושא המרכזי שיעמוד לנגד עיני הבוחרים במערכת הבחירות הבאה. לדבריהם, יש לוודא כי ביום הראשון לכינונה של הממשלה הבאה, תוקם ועדת חקירה עצמאית ובלתי תלויה שתחקור את כלל הגורמים.

במהלך שעות הצהריים נכנסו נציגי המשפחות לישיבות הסיעה השונות במשכן, כשהם דורשים מראשי המפלגות לחתום על מסמך התחייבות רשמי להקמת הוועדה. המשפחות הבהירו כי הן מצפות מהנהגת המדינה להפסיק את מה שהן מכנות "מסע הטיוח וההסתרה", ולהעניק לציבור תשובות ברורות על מה שהתרחש ביום הטבח.

המעבר בין הסיעות לווה בחילופי דברים קשים, כאשר המשפחות מדגישות כי המושב הנוכחי הוא "המושב האחרון לפני הבחירות הגורליות בתולדות המדינה", ולכן יש לנצל אותו ליצירת מנגנוני דין וחשבון.

במהלך היום נשא דברים במשכן רום ברסלבסקי, שורד שבי שחזר מרצועת עזה, שהטיח האשמות קשות בנבחרי הציבור. ברסלבסקי, שתיאר את הזוועות שעבר בשבי במונחים של הישרדות קיצונית, אמר בין היתר: "מישהו מכם היה פעם במוות קליני? בתת תזונה במשקל 47 ק"ג כשמחבל ג'יהאד איסלאמי בן 50 קופץ לו על הצוואר וצוחק?

"בנובה היו הנוחבות ופה בכנסת יושבים האחראים למה שקרה. תתביישו לכם! עם ישראל כבר מזמן לא חי כי הרגתם אותו". דבריו הותירו רושם עז על הנוכחים.

ברסלבסקי המשיך בביקורת על חברי הבית וקרא להם לעזוב את תפקידם: "אני קורא לכל חברי הכנסת, כולם כולל כולם - פשוט תתפטרו. קחו אחריות ותעופו לנו מהחיים. דם הנרצחים של 7 באוקטובר כולו עליכם. ורגע לפני שתלכו - תמנו את ועדת החקירה הממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן, כדי שלא יקרה שוב".

הוא הוסיף ושאל בכאב: "למה לעזאזל אף אחד מכם לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה לי ולהגיד 'אני מצטער שזה קרה, אני מצטער שלקח לנו זמן להחזיר אותך'. למה אני צריך לרוץ לוועדות ולריב על אם אני נכה צה"ל 50 אחוז או 100 אחוז?".

ב"מועצת אוקטובר" הבהירו כי הפעילות בכנסת היום היא רק יריית הפתיחה לקמפיין רחב היקף. לדבריהם, בימים הקרובים ייחשפו פעולות נוספות המתוכננות עד ליום הבחירות, במטרה להנכיח את הטבח ולוודא שהאחראים לו ייתנו את הדין. המשפחות פנו לציבור וביקשו שביום הבוחר, השאלה המרכזית שתוביל אותם תהיה מי מוכן להתחייב לחקר האמת ומי מעדיף להמשיך בבריחה מאחריות.