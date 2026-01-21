רום ברסלבסק הגיע לכנסת יחד עם משפחות "מועצת אוקטובר" וונשא נאום חריף ונוקב | הטיח האשמות קשות על המחדל, תיאר את העינויים שעבר בשבי ותקף את התעלמות ממנו מאז שובו: "אני קורא לכל חברי הכנסת, כולם כולל כולם - פשוט תתפטרו. קחו אחריות ותעופו לנו מהחיים" (בארץ)
שורד השבי רום ברסלבסקי התייצב הבוקר בתחנת משטרת לב תל אביב על מנת למסור עדות מפורטת בנוגע לאירוע התקיפה בו היה מעורב בשבת האחרונה | בפתח התחנה התייחס ברסלבסקי להשלכות האירוע וקרא לציבור להפסיק את גל הפרסומים נגדו ברשתות החברתיות (חדשות)
שורד השבי רום ברסלבסקי שיתף את שעובר עליו בפוסט מטלטל: "אני באמת סובל. אולי זה לא נראה לעין, אבל אני סובל סבל שהוא לא יכול להיות מתואר. הרבה מעבר לפוסט טראומה. יש לי בסביבות 10 התקפי חרדה ביום" | הפוסט המלא (בארץ)
כמה כאבנו, כמה ייחלנו, כמה התפללנו וכמה ביקשנו שישובו בנים לגבולם, והנה במועד חג הסוכות, בסייעתא דשמיא אנו מתבשרים כי כבר בשעות הקרובות ישובו החטופים ארצה - מי למשפחתו תוך שמחה וצהלה ומי לקבורה אחרונה בהקלה ובעצב בל יתואר | רגע לפני חזרת הבנים, לאחר 737 בשבי, אנו מביאים לכם את השמות, התמונות והסיפורים הכואבים של החטופים החיים השבים (בארץ)
שר החוץ גדעון סער קיים מסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה - טרם צאתו לארצות הברית: ״התמונות המזעזעות של החטופים נעדרו באופן מכאיב משעריהם של ״הניו יורק טיימס״, ״הוושינגטון פוסט״ ורוב כלי התקשורת העולמיים. זה מביש!״ (חדשות בעולם)
לאחר פרסום הסרטונים הקשים של החטופים אביתר דוד ורום ברלסבסקי, והתוכניות בישראל להרחיב את המלחמה ברצועה, במערכת הביטחון חוששים כי אם המערכה תורחב חמאס עלול להתחיל להוציא להורג חטופים | בשלישי הקרוב, נתניהו צפוי לכנס דיון נרחב ולדון בהרחבת המבצע הצבאי ברצועת עזה, במטרה להביא ללחץ כבד יותר על ארגון הטרור חמאס (צבא)
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום עם ראש משלחת הצלב האדום באזור, ג׳וליאן לאריסון, בעקבות סרטוני הזוועה של החטופים בעזה שפורסמו בימים האחרונים - וביקש את מעורבותו במתן מזון לחטופים ובמתן טיפול רפואי עבורם באופן מיידי (חטופים)
לאחר פרסום התיעוד המזעזע של החטוף אביתר דוד שהפיץ חמאס, שבו הוא נראה רזה וכחוש, ומצבו הגופני רע מאוד ושוביו הכריחו אותו לחפור לעצמו קבר, במערכת הפוליטית מגיבים בחריפות לפרסום התיעוד | הערב שוחח ראש הממשלה נתניהו עם משפחתו של רום ברסלבסקי ועם משפחתו של אביתר דוד (פוליטי)