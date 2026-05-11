רצח ברמלה: אישה נורתה למוות, 3 נפצעו

אירוע ירי קטלני התרחש הבוקר (שני) ברמלה, במהלכו נורתה אישה בת 30 למוות ושלוש נשים נוספות נפצעו באורח שונה. זמן קצר לאחר מכן נעצר חשוד במעשה - קרוב משפחה של אחת המעורבות באירוע, והמשטרה פתחה בחקירה מקיפה.

על פי הדיווחים, שתי נשים נורו ברכב בעיר, ובדירה סמוכה אותרה אישה בת 30 שנפצעה קשה מרסיסים ואישה נוספת שנפצעה באורח קל. האישה שנורתה קשה פונתה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה, ומותה נקבע זמן קצר לאחר מכן.

מצוד מהיר והחשוד נתפס

כוחות גדולים של שוטרי מחוז מרכז ניהלו מצוד מהיר אחר החשוד יחד עם לוחמי מג"ב, ובמהלך הסריקות נתפס אקדח שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז מרכז, והחוקרים פועלים לברר את נסיבות המקרה המדויקות.

כפי שפורסם בבבלי, תחילה נבדק גם חשד לאירוע לאומני, אך מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי שהגיע לזירת האירוע הבהיר כי הרקע פלילי. "מדובר באירוע שהתחיל בתוך בית של משפחה, ומשם גלש החוצה", אמר המפכ"ל, והוסיף על החשוד: "נבוא איתו חשבון".