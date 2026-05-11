רצח ברמלה: אישה נורתה למוות, 3 נפצעו

אירוע ירי קטלני התרחש הבוקר (שני) ברמלה, במהלכו נורתה אישה בת 30 למוות ושלוש נשים נוספות נפצעו באורח שונה. זמן קצר לאחר מכן נעצר חשוד במעשה - קרוב משפחה של אחת המעורבות באירוע, והמשטרה פתחה בחקירה מקיפה.
על פי הדיווחים, שתי נשים נורו ברכב בעיר, ובדירה סמוכה אותרה אישה בת 30 שנפצעה קשה מרסיסים ואישה נוספת שנפצעה באורח קל. האישה שנורתה קשה פונתה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה, ומותה נקבע זמן קצר לאחר מכן.
מצוד מהיר והחשוד נתפס
כוחות גדולים של שוטרי מחוז מרכז ניהלו מצוד מהיר אחר החשוד יחד עם לוחמי מג"ב, ובמהלך הסריקות נתפס אקדח שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז מרכז, והחוקרים פועלים לברר את נסיבות המקרה המדויקות.
כפי שפורסם בבבלי, תחילה נבדק גם חשד לאירוע לאומני, אך מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי שהגיע לזירת האירוע הבהיר כי הרקע פלילי. "מדובר באירוע שהתחיל בתוך בית של משפחה, ומשם גלש החוצה", אמר המפכ"ל, והוסיף על החשוד: "נבוא איתו חשבון".
פעולות החייאה במקום
סגן מנהל מרחב איילון במד"א, הפראמדיק אופיר שיש, והחובשים עבד עיסאוי, נור חסונה ומשה קוט תיארו את הפעילות במקום: "קיבלנו מספר דיווחים על אנשים שנפצעו באירוע אלימות. הגענו למקום במהירות בכוחות גדולים, ניידות טיפול נמרץ אמבולנס ואופנועי תגובה מיידית".
"הובילו אותנו לפצועים שסבלו מפציעות חודרות", הוסיפו אנשי מד"א. "אישה כבת 30 סבלה מפציעה קשה בגופה, היא הייתה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותה לבית החולים".
"בנוסף שתי נשים כבנות 30 היו בהכרה וגם סבלו מפציעות חודרות, הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ופינינו אותם בדחיפות לבית החולים", סיפרו. "בסמוך לאירוע הייתה אישה שנפצעה מרסיס, צוות נוסף של מד"א העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה במצב קל".
המשטרה ממשיכה בחקירה המקיפה של האירוע, ובוחנת את הרקע המדויק למעשה הקטלני. גורמי הביטחון מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות למיצוי החקירה והבאת המעורבים לדין.
