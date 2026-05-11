אירוע ירי ברמלה: שתי נשים נפצעו - המפכ"ל הגיע לזירה

אירוע ירי חמור התרחש הבוקר (שני) ברמלה, במהלכו נפצעו שתי נשים באורח קל וקשה. על פי הדיווחים הראשוניים, האירוע נחשב בתחילה לפלילי, אולם במהלך החקירה התברר כי ככל הנראה מדובר בפיגוע בעל מניע לאומני.

שוטרי תחנת רמלה פתחו בחקירה מיידית במקום, לצד סריקות נרחבות ומצוד אחר החשודים במעשה. כוחות משטרה גדולים פרוסים באזור במטרה לאתר את המבצעים ולמנוע אירועים נוספים. הרקע המדויק לאירוע עדיין נבדק על ידי החוקרים.

מדוברו. מד"א נמסד כי חובשים ופראמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח שמיר-אסף הרופא, 3 פצועות, בהם אישה כבת 30 במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה ואישה כבת 50 במצב קשה ואישה כבת 30 במצב בינוני עד קשה. מהמקום פונתה אישה נוספת במצב קל שנפגעה מרסיסים.

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי הגיע לזירת האירוע ומקבל עדכונים שוטפים ממפקד מחוז מרכז. במשטרה הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות למיצוי החקירה והבאת המעורבים לדין.

גורמי הביטחון ממשיכים לפעול בערנות מוגברת ברחבי הארץ, תוך דגש על מניעת פיגועים והגברת הנוכחות המשטרתית באזורים רגישים.