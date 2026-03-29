בתיעוד שפרסם הערב כב"ה נראה אחד הבתים שנפגע בעיר באר שבע לאחר ירי טילים מאיראן במספר מטחים | בתיעוד נראים לוחמי האש כשהם מהלכים בין ההריסות לאחר שטיל פגע בסמוך, בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע (חדשות)
ז' באדר - התאריך שהפיל את הפרסיים הגיע: סיקור נרחב מהדריכות הביטחונית | בשקט בשקט: ש"ס חוזרת לממשלה - דרעי לוחץ לחקיקה מהירה | שוב מעצר ושוב ספרדי: סיקור נרחב מהדרמה בבאר שבע | הגבאים שקיבלו כרטיסים חינם לאירוע היוקרתי - והכירו טובה | 1,200 תלמידי ישיבה הכריזו: לימוד בעיון אל מול גזירת הגיוס | היערכות במירון: אלפים צפויים להשתתף בהילולת משה רבנו (מעייריב)
המרדף של המשטרה הצבאית אחר בני עדות המזרח ותושבי הפריפריה אינו פוסק | האברך הרב דניאל פינטו, בן 28, נעצר הלילה בביתו בבאר שבע לעיני אשתו וילדיו ע"י כוחות המשטרה הצבאית | נגד פינטו יצא צו מעצר בשל כך שלא התייצב בלשכת הגיוס לאחר שקיבל צווי גיוס לביתו (חרדים)
רבה הנבחר של באר שבע, הגאון רבי אברהם דרעי, עלה למעונו של הראשון לציון הגרש"מ עמאר להודות לו על התגייסותו האישית למען בחירתו • המפנה הדרמטי שהוביל הראש"ל בשיחות אישיות עם הגוף הבוחר, התפילה המשותפת בבוקר הבחירות והדמעות של אם הרב: "עכשיו יהיה לה הרבה נחת" • (חרדים)
לפני 24 שנה, זמן קצר אחרי שחגג בר מצווה, הוא איבד את התפילין שלו בתחנה המרכזית בחיפה. הן התגלגלו לתושב באר שבע שאיתר אותן באוטובוס ציבורי ומשם לשליח חב"ד בשכונת מגוריו. השבוע הושבו התפילין לאברך ממודיעין עילית (חרדים)
הוא דרש מהם 2.6 מיליון שקל בטענה שנבגד בשיא ההליך, הם טענו שאיבדו בו אמון בגלל סחבת ועיכובים כספיים | בית המשפט המחוזי הכריע בדרמה המשפטית שטילטלה את ענף ליקויי הבנייה | כך הסתיים המסע המשפטי שהחל כהבטחה גדולה והסתיים בהוצאות עתק של התובע (משפט, בארץ)
במסגרת פעילות הממשלה לחיזוק הדרום והנגב, הממשלה תאשר בישיבה מיוחדת שתתקיים ביום ראשון בעיר דימונה תוכנית לאומית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר-קיימא ביישובי הנגב המזרחי - ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון (חדשות בארץ)
בכבאות והצלה קבעו כי תשע השריפות שפרצו הלילה בבנייני המגורים בבאר שבע הן תוצאה של הצתה מכוונת | מוקדם יותר היום המשטרה הודיעה כי עצרה חשוד אחד במעורבות בגל ההצתות | מעצרו של החשוד בא לאחר מאמץ חקירתי ראשוני, והוא נעצר בחשד להצתה מכוונת של שריפות שפרצו בתשעה בנייני מגורים שונים (בארץ)
המשטרה ושב"כ עצרו בחודש שעבר את רפאל ראובני, בן 21 מבאר שבע, בחשד שהיה בקשר עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות בעבור כסף בעת ששירת בצה"ל | לפי כתב האישום, הוא צילם פארק, תחנת אוטובוס וקניון, ואף את תעודת החוגר שלו | בנוסף מסר ראובני לסוכן האיראני מידע על הבסיס שבו שירת (ביטחון)
הרדיפה כנגד עולם התורה נמשכת, ובשעה האחרונה נעצר תלמיד ישיבת 'נחלת שלמה' ע"י משטרת באר שבע בעת שהגיע לתחנה להגיש תלונה, והועבר לידי המשטרה הצבאית - לאחר שעלה שהוא עריק שלא התייצב בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל (חדשות)
חוליות פורצים שוב חדרו לחניון ברחוב ניב דוד בבאר שבע, פרקו חלקי רכב והשאירו את הדיירים בתחושת חוסר אונים | מתוך מהלך של חוסר אונים ועם הרבה תקווה שהדבר יועיל, אחד מהם ניסה להרתיע עם שלט חריג בערבית: "מי שיגנוב יבוא חשבון עם אלוקים" (בארץ)
שני בני אדם - גבר ואישה - נמצאו היום (שלישי) ללא רוח חיים בדירותיהם בדרום הארץ, במצב ריקבון מתקדם | ההערכה היא כי נפטרו לפני מספר ימים מבלי שאיש הבחין בכך | מדובר במקרים ה־35 וה־36 מתחילת החודש, לפי זק"א, שקוראים לציבור לגלות ערנות ולשמור על קשר עם שכנים ובני משפחה (בארץ)