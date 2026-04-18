בבלי
המשטרה חוקרת

גופה בבית הקברות: שני שוטרים נמצאו ללא רוח חיים בנסיבות מסתוריות 

שני שוטרים נמצאו ללא רוח חיים בסוף השבוע בשני אירועים נפרדים בבאר שבע וברמלה | במשטרה פתחו בבדיקת נסיבות שני המקרים, ומציינים כי הם נמצאים בקשר עם המשפחות (בארץ)

ניידת משטרה, אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

שני שוטרים נמצאו ללא רוח חיים בסוף השבוע בשני אירועים נפרדים בבאר שבע וברמלה, והמשטרה בודקת את נסיבות מותם. כך פורסם הערב (מוצ"ש) ב'מאקו'.

במקרה הראשון נמצא שוטר ותיק בשנות ה-50 לחייו, המשרת בתחנת באר שבע, ללא רוח חיים בביתו. כוחות רפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו.

במקרה השני נמצא שוטר מג״ב בשירות סדיר, בן 20 תושב רמלה, ללא רוח חיים בבית העלמין בעיר. גם במקרה זה גורמי רפואה שהוזעקו למקום קבעו את מותו.

במשטרה פתחו בבדיקת נסיבות שני המקרים, ומציינים כי הם נמצאים בקשר עם משפחות השוטרים ומלווים אותן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר