בעקבות המטח הטילים שנורה מוקדם יותר היום (ראשון) מאיראן לעבר דרום הארץ, דווח על נפילת רסיסים באזור אצטדיון טרנר בבאר שבע. על פי הנמסר, מדובר ב-12 זירות נפילה שונות באזור, כאשר כוחות הביטחון נמצאים בדרך למקום.

בשלב זה לא התקבל דיווח על נפגעים בזירות הנפילה באזור אצטדיון טרנר. כוחות משטרה וכיבוי אש פרוסים במקום לצורך סריקת השטח ואיתור רסיסים נוספים שעלולים להוות סכנה לציבור. הנפילות התרחשו בעקבות פעילות מערכות ההגנה האווירית שיירטו חלק מהטילים הבליסטיים שנורו מאיראן.

צוותי החבלנים פועלים בזהירות מרבית באזור, תוך בדיקה קפדנית של השטח לאיתור רסיסים מסוכנים. הציבור באזור מתבקש להימנע מלגעת בכל חפץ חשוד ולהזעיק מיד את כוחות הביטחון במקרה של זיהוי רסיסים.

בכלל הזירות לא נמצאו נפגעי גוף. מד"א מטפל במספר נפגעי חרדה. ישנם נזקים.

לפני אירוע בבאר שבע, דווח על פגיעה ישירה במפעל תעשייתי במועצה המקומית נאות חובב, שם פרצה שריפה ונרשם פצוע קל. כוחות כיבוי והצלה גדולים הגיעו למקום לבלימת התפשטות השריפה ולנטרול דליפות פוטנציאליות של חומרים מסוכנים.