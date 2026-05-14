בשורה לתושבי בני ברק: כך תוכלו לטלטל בשבת בפארק גני יהושע

הגאון רבי זבדיה כהן, ראב"ד תל אביב ( צילום: יעקב כהן )

בשורה משמעותית לתושבי בני ברק ורמת גן המטיילים בשבתות בפארק גני יהושע: עם כניסתו של הגאון רבי זבדיה כהן לתפקיד רב העיר תל אביב, בוצע שדרוג מקיף של קו העירוב בפארק. המהלך, שבוצע בשיתוף המועצה הדתית בעיר, כולל הרחבה ושדרוג של הקו הסובב את הפארק.

הצעד נועד לאפשר למשפחות חרדיות מבני ברק ורמת גן ליהנות מהפארק בשבתות וחגים ללא חשש מכשול הלכתי. כידוע, פארק גני יהושע משמש יעד מרכזי לטיולי משפחות מהערים השכנות, ושדרוג העירוב מסיר מכשול משמעותי שהיה קיים עד כה. מהלך ראשון של הרב החדש הגר"ז כהן, שנבחר לאחרונה לרבה הראשי של תל אביב ברוב קולות מרשים, רואה בשדרוג העירוב אחד מצעדיו הראשונים בתפקיד. המשרה שבה כיהן בעבר מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, מחייבת את הרב החדש לדאוג לצרכי כלל הציבור הדתי באזור. המהלך מצטרף לשורה של פעולות דומות שבוצעו בשנים האחרונות. כך למשל, רבני בני ברק סיירו לאחרונה בפארק החדש בצפון העיר כדי לקבוע את תוואי העירוב, ובירושלים חובר קבר רחל לעיר באמצעות עירוב קבוע.

רבני בני ברק בסיור בפארק הענק בצפון העיר להקמת קו עירוב שבת ( צילום: שוקי לרר - אלעזר פיינשטיין )

שיתוף פעולה עם המועצה הדתית

העבודות בוצעו בתיאום מלא עם המועצה הדתית בתל אביב, שהשקיעה משאבים רבים בהקמת התשתית ההלכתית. על פי הנמסר, הקו החדש עומד בכל הדרישות ההלכתיות המחמירות, ונבדק על ידי רבנים מומחים בתחום.

תושבי בני ברק ורמת גן מברכים על המהלך, שיאפשר להם ליהנות מהפארק הגדול בשבתות ללא חשש. הפארק, המשתרע על שטחים נרחבים, מהווה מוקד משיכה למשפחות רבות, ושדרוג העירוב צפוי להגדיל את מספר המבקרים בו בשבתות.