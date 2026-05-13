ברק: "נתניהו עלול להכריז מצב חירום ולבטל את הבחירות"

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק התראיין הבוקר (רביעי) לתקשורת הכללית והתייחס למלחמה, להתנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו, למצב האסטרטגי של ישראל ולבחירות הקרבות. במהלך הריאיון מתח ברק ביקורת חריפה על הממשלה וטען כי ישראל מצויה ב"כישלון אסטרטגי", למרות הישגים צבאיים משמעותיים.

לדברי ברק, "הליקוי מתחיל אחורה - סוף מעשה במחשבה תחילה. כשיוצאים למלחמה צריכות להיות מטרות ברורות, להיות משוכנע שהמטרה ניתנת להשגה, לבדוק שיש את האמצעים לנהל אותה והרצון הפוליטי ללכת איתה רחוק, וצריכה להיות תפיסה ברורה מראש איפה בערך נמצא הפתרון המדיני שצריך להשלים את המדינה". "עיוור אסטרטגי מוקף בחבורת אפסים" כשנשאל אם היה יוצא למלחמה באיראן לו היה במקומו של נתניהו, השיב ברק: "התקיפה של 12 יום הייתה מוצדקת וכנראה הכרחית, ויכול להיות שהייתה טעות להפסיק אחרי 12 יום ויכול להיות שהיה צריך להיות 18 יום". הוא הוסיף והבהיר כי "מלחמה שאתה יוזם מול אויב אחר - קיים אותו חוק שבמקרו-כלכלה נקרא התמורות הפוחתות". ברק הדגיש כי "ברור שביום הראשון אתה מתקיף את המטרות הכי חשובות, אחר כך יש הזדמנות להרחיב ולהעמיק את ההישג, ואחר כך מתחיל שלב התמורות הפוחתות ונגמר בשלב הדכדוך. מלחמות צריך לחתור לסיים בצורה מכרעת בזמן קצר מאוד, לזהות נקודת יציאה שבה ניתן לתרגם את התוצאות להישגים מדיניים".

כשנשאל אם מי שיידע לקחת את הכישלון לכדי יציאה הוא נפתלי בנט, אמר ברק: "אם ניקח את הקבוצה שעשויה בנט, לפיד, ליברמן, איזנקוט וגולן - חמשת אלה, והייתי מצרף את גנץ ומשבץ בכל הרכב שהוא - ותשווה לחבורת האפסים שמסתובבת מסביב לנתניהו - שהובילה אותנו בפועל לכישלון אסטרטגי שאחרי 3 וחצי שנים לא יודעים לסיים מלחמה בשום חזית ושום הישג - כל אחד מהם שתבחר כרה"מ או בתפקידים אחרים, ייצר לישראל מדינה יותר חזקה".

בהמשך אמר על נתניהו, כי מדובר ב"עיוור אסטרטגי וכישרון פוליטי מדהים, מוקף בחבורה שלא מגיעה לקרסוליו". כשנשאל למי יצביע בבחירות, השיב: "אני לא חושב שזה חשוב. אני אומר את הערכתי. להערכתי, חמשת האנשים מתואמים ביניהם יותר ממה שהעין תופסת כרגע, לכן הם יחליטו על השאלה מי יהיה רה"מ ואיזו רמה של איחוד הם מגיעים".

אזהרה מפני זיוף בחירות ודיפ-פייק

בהמשך נשאל ברק על האפשרות לזיוף בחירות, על רקע דבריו של השר דודי אמסלם. "אני לא רוצה להיכנס לוויכוח עם דודי אמסלם. הוא איש חביב מאוד ולבבי, כנראה אמיתי, הוא מאמין במה שהוא אומר - אני לא חושב שזה נכון", אמר ברק. עם זאת הוסיף: "אלה הבחירות הכי גורליות בתולדות המדינה שאני יכול לזכור, ואני זוכר את לידתה של המדינה, את ספירת הקולות בעצרת האו"ם. אנחנו בבחירות גורליות ויש איום רציני על טוהר הבחירות, זה לא משחק".

לדבריו, "נתניהו נואש. הוא כמו חיה נואשת ומוכשרת במלכודת, שיעשה כל דבר שהוא יכול כדי לנצח את הבחירות האלה. כבר היום יש משקיפים בעולם שחוששים שטרפדנו בכל מיני עקיצות את הסיכוי להסדר עם לבנון. יש חששות שטרפדנו עסקאות של חטופים. יש אי-אמון בניקיון הדעת של נתניהו כשהוא נאבק על שרידותו".

ברק העלה תרחיש מדאיג שלפיו ימים ספורים לפני הבחירות יתרחש משבר ביטחוני שיוביל לדחייתן: "אני לא מוציא מכלל אפשרות שאם 4-5 ימים לפני בחירות נתניהו לא בטוח שהוא הולך לנצח - לא תימצא ידיעה שמשקפת פצצה מתקתקת באיראן ופותחים פרק ג' מול איראן או פרק ה' מול חמאס או אינתיפאדה שלישית ביו"ש, 'מתפרץ, לא שלטנו, קרה', והוא מודיע מצב חירום ודוחים את הבחירות בעוד חצי שנה".

עוד הזהיר ברק מפני שימוש בדיפ-פייק ביום הבחירות: "היום יש אמצעים שלא היו לפני כמה שנים וזה הדיפ-פייק. אתה יכול לקחת אדם ולייצר נאום, דבר ששום אדם בלי מעבדה לא יכול להוכיח שזה לא אנשים אמיתיים מדברים. צפויה לנו הצפה בדברים האלה. בערב לפני הבחירות ובמהלך כל יום הבחירות יהיו סרטונים כאלה".

חשש מהתפרעויות במתחם ספירת הקולות

לדבריו, ועדת הבחירות מודעת לסכנה ויו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, צפוי להורות להסיר סרטונים כאלה במהירות, "אבל יהיו כאלה מוכנים וכל שעה ייצא סרטון אחר".

ברק אף הזהיר מאפשרות של מהומות במתחם ספירת הקולות: "בסוף יום הבחירות מתכנסים במתחם גדול בירושלים עם אלפי אנשים שסופרים. עלולה להיות התפרעות המונית כמו שהייתה בבית המשפט העליון. אף אחד לא יצליח לחסום 150 איש שיפרצו, יהפכו שולחנות, ייקחו כמה חבילות של פתקים, יהפכו את כל העניין ויעמידו בסימן שאלה אם אפשר לבצע ספירה אמיתית".

לדבריו, למחרת בבוקר נתניהו עלול להודיע כי אי-הסדרים אינם מאפשרים להשלים את הבחירות. "אני לא מוציא מכלל אפשרות שנתניהו מודיע שאי-הסדרים שהיו במהלך הבחירות והאירוע במטה ספירת הקולות לא מאפשרים להשלים את הבחירות, והוא מודיע על מצב חירום, ממנה 3 אנשים רציניים - השופט אלרון, הפרקליט ציון אמיר והרב לשעבר הרשקוביץ - בוועדה שתשב ובהתייעצות עם ועדת הבחירות המרכזית תציע תוך חודש מה לעשות, אבל כרגע אין סיום לבחירות", סיכם ברק.