צפו: טראמפ יצא לדרך הארוכה לסין - זה מה שהוא מקווה להשיג

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נופף לשלום ועלה על מטוסו הנשיאותי בדרך לפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג.

טראמפ צפוי להיפגש עם הנשיא בהמשך השבוע, ב־14 וב־15 במאי, בפגישה ראשונה מאז שהשניים הסכימו באוקטובר לעצור את מלחמת הסחר החריפה בין המדינות.

לנסיעתו של טראמפ לסין תצטרף משלחת מכובדת במיוחד של בכירי אנשי העסקים באמריקה, בהם אילון מאסק (טסלה), טים קוק (אפל) וכן בכירים מהחברות בואינג, ויזה, קואלקום ועוד.

לפי פרשנים פוליטיים, במקום לנסות להשיג יתרון כלכלי משמעותי מול בייג׳ינג, טראמפ יתמקד כעת בהשגת מספר הסכמים מצומצמים בתחומי הסחר, בהם יצוא פולי סויה, בשר בקר ומטוסי בואינג.

לפי הדיווח, טראמפ גם מבקש לגייס את סיועה של סין בניסיון לקדם פתרון למלחמה מול איראן, מהלך שנחשב לפחות פופולרי בארצות הברית. שר המלחמה פיט הגסת' ציין מוקדם יותר היום כי לסין יש השפעה בינלאומית, והיא יכולה להפעיל לחץ על "גורמים מסוימים".

אנליסטים העריכו כי הציפיות הנמוכות יחסית מהפסגה מדגישות כיצד הגישה התקיפה והמתלהמת שנקט טראמפ בשנה האחרונה לא הצליחה לספק לו יתרון משמעותי לקראת השיחות עם בייג׳ינג.