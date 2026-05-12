"מדינה כושלת": טראמפ רומז על המהלך הבא נגד האי הקריבי

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם הערב (שלישי) פוסט מפתיע ברשת החברתית שלו, בו התייחס למצבה של קובה והעלה אפשרות לשיחות עם המדינה הקריבית. זאת ברקע סימנים למבצע צבאי אמריקאי מתוכנן במדינה, בסגנון ונצואלה.

"אף רפובליקני מעולם לא דיבר איתי על קובה, שהיא מדינה כושלת והולכת רק לכיוון אחד – מטה!", כתב טראמפ. הוא הוסיף כי "קובה מבקשת עזרה, ואנחנו הולכים לדבר!!!".

ההתבטאות מגיעה על רקע משבר חסר תקדים שפוקד את קובה בחודשים האחרונים. האי הקריבי שוקע במשבר אנרגיה חמור, כאשר רשת החשמל הארצית קרסה שוב ושוב, והותירה כ-11 מיליון תושבים ללא חשמל סדיר, מים זורמים ואפשרות לקבל טיפול רפואי בסיסי.

מצור נפט והחרפת סנקציות

המשבר בקובה החריף משמעותית לאחר שממשל טראמפ החל לנקוט צעדים מחמירים נגד המדינה. ארצות הברית הטילה מצור נפט הדוק על האי, חסמה משלוחי דלק והחרימה את הסנקציות הכלכליות. בנוסף, לאחר שוושינגטון הדיחה את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, נותקה גם אספקת הנפט הוונצואלית שהייתה עורק חיים עבור קובה.

על פי דיווחים, הנשיא הקובני מיגל דיאס-קאנל אישר לאחרונה כי המדינה לא קיבלה משלוחי נפט במשך שלושה חודשים. המחסור החמור בדלק השבית את תחנות הכוח המיושנות שנבנו עוד בעידן ברית המועצות, והוביל לקריסות חוזרות ונשנות של רשת החשמל.

במקביל, ניתוח של רשת CNN חשף כי טיסות איסוף המודיעין של צבא ארצות הברית מול חופי קובה זינקו באופן חריג בחודשים האחרונים. מאז תחילת פברואר ביצעו חיל הים וחיל האוויר האמריקני לפחות 25 טיסות ריגול מאוישות ובלתי מאוישות סמוך להוואנה וסנטיאגו דה קובה, כשחלקן התקרבו עד כ-64 קילומטרים מהחוף.