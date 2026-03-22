קובה החלה במאמצים לשחזר את אספקת החשמל לאחר שהרשת שלה קרסה בפעם השנייה בתוך שבוע | שירותי הסלולר והאינטרנט כמעט ולא זמינים ברוב האזורים | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נקט בצעדים משמעותיים לחסימת הגעת נפט לאי הקריבי (בעולם)
בעוד לוחמי העילית הסתערו על מעונו של מאדורו, מוח דיגיטלי חשאי ניצח על המערכה מאחורי הקלעים | החשיפה שמסעירה את מסדרונות הממשל מעלה שאלה גורלית: האם הבינה המלאכותית הפכה לנשק הקטלני ביותר של ארצות הברית? (חדשות בעולם)
מתנגד משטר ששוחרר מהכלא בונצואלה, נחטף לאחר שעות בידי מספר רעולי פנים, כך דיווחה זוכת פרס הנובל מריה קורינה מצ'אדו | שחרור האסירים הפוליטיים מתבצע בהמשך לחטיפת מדורו על ידי ארה"ב | כך הוא נראה בראיון - זמן קצר לפני חטיפתו (בעולם)
דוח מודיעין של ארה"ב מעלה ספקות לגבי נכונותה של נשיאת ונצואלה הזמנית לשתף פעולה עם דרישות הממשל בוושינגטון | לפי הדיווח, קיים חשש כי דלסי רודריגז לא תנתק את קשריה עם בעלות בריתה של המדינה, בהן איראן, רוסיה וסין | האם חטיפתו של מדורו תתברר כמהלך מיותר שסיכן חיי חיילים לשווא? (עולם)
במחווה יוצאת דופן, הנשיא דונלד טראמפ קיבל לידיו את מדליית פרס נובל לשלום לאחר שמנהיגת האופוזיציה מוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, העניקה לו את הפרס האישי שלה כאות הוקרה על פועלו |המהלך עורר אי נעימות וביקורת בינלאומית (חדשות בעולם)
ניקולאס מאדורו, נשיא ונצואלה לשעבר, ממתין למשפט פדרלי בניו יורק על אשמות טרור וסחר אסור - ועכשיו מאות פליטים וונצואלנים שולחים לו מכתבים, ממים ושירים סאטיריים, שמפנים לו לעג וכאב אישי | החוק האמריקאי מאפשר לשלוח מכתבים לאסירים כל עוד אינם כוללים איומים, וכך הקמפיין מגיע עד לתא (חדשות בעולם)
בצל סירובו למנות את ראש האופוזיציה מצ'אדו להנהגת ונצואלה, השניים ידונו בסיוע המשפטי המכריע שהעניקה להפלת מדורו ובפרס היוקרתי שטראמפ הצהיר כי יהיה לו "כבוד גדול" לקבל | ולמה טראמפ חושב שמגיע לו 8 פרסי נובל - לא פחות (חדשות בעולם)
יעקב הררי בן ה-72 שוחרר מהכלא הידוע לשמצה "אל-רודיאו 1" לאחר שנחטף בידי משטר מדורו • "מחווה של רצון טוב": שחרור האסירים הפוליטיים בצל המבצע האמריקני הדרמטי ללכידת הנשיא המודח • ראש הממשלה שוחח עם המשפחה: "מודה למוסד ולאנשי משרד החוץ" • כל פרטי המסע מהכלא המבודד אל החופש בישראל (בארץ, מדיני)
יותר מ־150 כלי טיס השתתפו במבצע ללכידת מדורו, בהם מפציצים ומטוסי קרב, והם הצליחו לשתק חלק משמעותי ממערכות ההגנה האווירית של ונצואלה | יו״ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, אמר כי עם התקרבות כוחות החילוץ לחופי ונצואלה הופעלו “מגוון יכולות במקביל” מצד פיקוד החלל, פיקוד הסייבר וגופים נוספים (בעולם)
הנשיא טראמפ הודיע על הפסקת העברת הנפט והכספים מוונצואלה לקובה, וקרא לממשל בהוואנה להגיע להסכם עם ארצות הברית "לפני שיהיה מאוחר מדי", כלשון טראמפ | האיום מגיע לאחר חיסול שירותי הביטחון הקובניים בוונצואלה ומעצר מדורו, לצד הצהרת תמיכה של טראמפ באפשרות שמרקו רוביו ימונה לנשיא קובה (בעולם)
ברקע הידוק הסנקציות על מכליות נפט בונצואלה, שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט הסביר בצורה ברורה את התוכנית של ממשל טראמפ לגבי הנפט של ונצואלה | "אנחנו נגרום לכך שהנפט הגולמי הזה יזרום שוב, ונמכור אותו בדיוק כפי שעשינו בעסקים שלנו", הבהיר רייט (בעולם)
במהלך פגישה של הראשון לציון הגר"מ אליהו זצ"ל עם נשיא ונצואלה, הניח הנשיא את המאפרה על ספרו של הרב - אך התעקשות הרב להסירה מעל הספר גרמה לו לבקש ברכה | שנים אחר-כך, נפגש הראשון לציון הגר"ש עמאר עם הנשיא מדורו - שנעצר בימים האחרונים, וזה מה ששמע ממנו (היסטוריה)
ארה"ב הכניעה את משטר מדורו בעוצמה צבאית בלתי נתפסת ממטוסי חמקן F-35 ועד משחתות הצי | סגן עוזר שר המלחמה של ארה"ב חשף את הרגעים שבהם מעצמת העל הוכיחה עליונות מוחלטת וריסקה את הציוד הרוסי והסיני בקריביים (חדשות בעולם)
הנשיא טראמפ הבהיר כי ארה"ב אינה במלחמה עם ונצואלה, וכי לא צפויות שם בחירות בקרוב | הוא ציין אפשרות לסיוע אמריקני בשיקום תשתיות הנפט במדינה, והוסיף שאינו זקוק לאישור הקונגרס לשליחת כוחות אמריקניים לביצוע פעולות נוספות במדינה | גורמים במודיעין האמריקני עדכנו את הנשיא כי האופוזיציה בוונצואלה תתקשה לשלוט במדינה | האם הוא מתכנן פעולות צבאיות נוספות על אדמת וונצאולה? (חדשות בעולם)
אתמול התפרסם סרטון וידאו ממעצרו של נשיא ונצואלה, בו נראים לוחמי כוח דלתא במסוק ולאחר מכן כשהם פושטים על המתחם ועוצרים את מדורו | אך עד מהרה התברר כי כנראה מדובר בסרטון שנערך בטכנולוגיה חדשנית • צפו (בעולם)