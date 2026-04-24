חייל כוחות מיוחדים הימר על מבצע סודי ונעצר

מתוך תיעוד המעצר של מדורו ( צילום: FEDERAL INVESTIGATION INTERNATIONAL )

פרשה בטחונית מסעירה את הממשל האמריקאי: חייל בכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית נעצר והואשם בכך שהימר על מבצע צבאי סודי שבו השתתף - לכידתו של נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו. ההימור, שהתבסס על מידע מסווג שהיה בידיו, הניב לו רווחים של למעלה מ-400 אלף דולר.

על פי כתב האישום שהותר לפרסום ביום חמישי, רב-סמל ראשון גאנון קן ואן דייק פתח חשבון בסוף דצמבר באתר ההימורים Polymarket, אחד משווקי התחזיות המוכרים ביותר בעולם. הוא הימר כ-32,000 דולר על כך שמדורו יוסר מתפקידו עד ינואר - הימור שנחשב אז לבעל סיכויים קלושים. אולם ואן דייק, כך טוענים התובעים, היה מעורב בתכנון וביצוע של "מבצע החלטה מוחלטת" - המבצע הסודי ללכידת מדורו. הגישה למידע מסווג לפני ביצוע ההימור העניקה לו יתרון בלתי הוגן שמשך את תשומת לבן של רשויות אכיפת החוק כמעט באופן מיידי. 13 הימורים בין דצמבר לינואר "אור ירוק" להפלת המשטר? טראמפ בציוץ קצר שמרמז על חידוש האש ב. ניסני | 23.04.26 החייל, המוצב בפורט בראג, ביצע לכאורה 13 הימורים בין ה-27 בדצמבר ל-2 בינואר. ההימור האחרון בוצע שעות ספורות בלבד לפני הלכידה הלילית של מדורו. התובעים מסרו כי ואן דייק העביר את רווחיו - שהסתכמו ביותר מ-400,000 דולר - לכספת מטבעות קריפטוגרפיים זרה, לפני שהפקיד אותם בחשבון ברוקרים מקוון. רב-סמל ראשון בצבא האמריקאי הוא דרגת מש"ק בכירה, הנחשבת למנהיג טקטי מרכזי ומומחה טכני. בדרך כלל משמשים בעלי דרגה זו כמש"ק הראשי ברמת הגדוד, והם נתפסים כמי שקובעים ושומרים על הסטנדרט עבור חיילים זוטרים יותר ביחידה. "על אלו שהופקדו לשמור על סודות אומתנו מוטלת החובה להגן עליהם ועל משרתי הכוחות המזוינים שלנו, ולא להשתמש במידע זה לרווח כספי אישי", מסר ג'יי קלייטון, התובע האמריקאי של המחוז הדרומי של ניו יורק.

מסוקי UH‑60 / AH‑60 Black Hawk שהשתתפו במצבע ללכידת מדורו - במהלך המצבע ( צילום: חיל הנחתים האמריקאי מאת רב"ט מתיו וויליאמס -רשתות חברתיות )

צולם על סיפון הספינה לאחר המבצע

ואן דייק צולם מיד לאחר המבצע - ומאז שהניח את הימורו האחרון - "על מה שנראה כסיפון של ספינה בים, בזריחה, כשהוא לובש מדי צבא ארה"ב ונושא רובה, עומד לצד שלושה אנשים נוספים שלובשים מדי צבא ארה"ב", כך נאמר במסמכי בית המשפט.

החייל עומד בפני חמישה אישומים פליליים בגין גניבה ושימוש לרעה במידע ממשלתי חסוי, גניבה והונאה. הוא צפוי להופיע לראשונה בבית המשפט בצפון קרוליינה. במקביל, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות הגישה תלונה קשורה נגדו, בה היא דורשת השבה, החרמת רווחים וקנסות כספיים אזרחיים.

טראמפ: "העולם הפך לקזינו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפרשה ביום חמישי, כשהוא מביע דאגה מהמגמה הגוברת של הימורים על אירועים גיאופוליטיים. כשנשאל על האישומים נגד החייל האמריקאי, אמר הנשיא כי הוא אינו מכיר את פרטי התקרית במלואם.

כאשר נלחץ בשאלה האם הוא מודאג מהימורים הקשורים למלחמה עם איראן, אמר טראמפ כי מדובר בבעיה עולמית. והוסיף כי הימורים כאלה מתרחשים "בכל רחבי העולם, ובכל מקום הם עושים את ענייני ההימורים האלה. עכשיו, אני חושב שאני לא שמח מזה".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

Polymarket: "המערכת עובדת"

אתר Polymarket מסר בהודעה רשמית: "כאשר זיהינו משתמש שסוחר על בסיס מידע ממשלתי מסווג, הפנינו את העניין למשרד המשפטים ושיתפנו פעולה עם חקירתם. לסחר במידע פנים אין מקום ב-Polymarket. המעצר היום הוא הוכחה לכך שהמערכת עובדת".

כזכור, המבצע הצבאי האמריקאי הסתיים בלכידת נשיא ונצואלה לשעבר ניקולאס מדורו מהארמון הנשיאותי בקראקס, בלכידה לילית תחת אש כבדה. מדורו הועבר לניו יורק כדי לעמוד בפני אישומים פדרליים הקשורים לסחר בסמים, והוא כפר באשמה.

המסחר בשווקי התחזיות התפוצץ בשנה האחרונה, כאשר משתמשים מוציאים כעת כמה מיליארדי דולרים מדי שבוע באתרים כאלה. מחוקקים בקונגרס הציגו השנה יותר מתריסר הצעות חוק חדשות כדי להסדיר עוד יותר את שווקי התחזיות, כאשר חלק מהצעות החוק זכו לתמיכה דו-מפלגתית ומטרתן להחמיר את העונשים נגד פקידי ממשל המעורבים בסחר במידע פנים.

ויכוח על תפקיד אנשי פנים

ממשל טראמפ אישר ל-Polymarket בשנה שעברה להתחיל להציע מסחר ללקוחות אמריקאים, אך האתר המיועד לארה"ב עדיין אינו פועל במלואו. העסקאות הקשורות למדורו התרחשו באתר הבינלאומי הפופולרי של Polymarket, הפועל מחוץ להישג ידה של הרגולציה האמריקאית.

ישנו ויכוח בתעשיית שווקי התחזיות לגבי תפקידם של אנשי פנים. חלק מהמומחים רואים בשווקים אלה כלי המאפשר למידע לזרום בצורה חופשית יותר מאנשי פנים לציבור הרחב. מנכ"ל Polymarket אמר ל-Axios בנובמבר שזה "ממש מגניב" שהפלטפורמה שלו "יוצרת את התמריץ הכספי הזה לאנשים ללכת ולחשוף את המידע לשוק".

עם זאת, Polymarket השיקה כללים חדשים במרץ כדי "להבהיר שלוש קטגוריות ליבה של התנהגות אסורה של סחר במידע פנים". הם אסרו על עסקאות המבוססות על מידע שמשתמשים היו מחויבים חוקית לשמור בסוד, ועל עסקאות המבוססות על טיפים ממישהו בעל חובה זהה. כמו כן, אנשים ב"עמדת סמכות או השפעה" שיכולים להשפיע על תוצאת אירוע אינם יכולים להשתתף בשווקים קשורים.