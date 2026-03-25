ארה"ב וישראל ייאלצו לשלוח כוחות קרקע משמעותיים לאיראן בכדי לחלץ את מאות הקילוגרמים של אורניום מועשר שהצליחה לייצר, כך לפי דיווח דרמטי שהתפרסם הלילה | לפי מומחים בארה"ב, מהלך כזה ידרוש כמות גדולה של כוחות קרקע, לצד יחידות קומנדו ישראליות ואמריקניות שיטהרו את השטח | מבצע קרקעי להשבת האורניום נראה כעת בלתי נמנע (חדשות)
ארה"ב שוקלת את האפשרות לפיה 200 מחבלי חמאס שנותרו בצד הישראלי מתחת למנהרות ישוחררו ויוגלו לטורקיה | בתוך כך, גורמים בחמאס מודים כי הם אינם יודעים כמה מהם נותרו כלל בחיים, ללא אספקה של מזון ומים | חמאס הבהיר כי אנשיו לא ימסרו את עצמם לידי ישראל, בעוד ישראל הבהירה שלא תתן להם חנינה, ארה"ב מפעילה לחץ - על ישראל (חדשות)
דוברת ראש הממשלה שוש בדרוסיאן התראיינה לרשת CNN ומסרה מספר פרטים חדשים על האופן בו ישוחררו מחר החטופים, ולהבדיל, כך יתבצע שחרורם של המחבלים | למרות דיווחים מוקדמים של חמאס, התהליך צפוי להתבצע מחר בשעות הבוקר המוקדמות (חדשות)
בכיר חמאס אוסמה חמדאן אמר בראיון לרשת CNN כי ישראל תיאלץ להכריז על סיום המלחמה עוד לפני שחמאס ישחרר את החטופים וכי הדבר מהווה תנאי לעסקה | במקביל, בישראל מדגישים כי גופותיהם של האחים סינוואר לא ישוחררו (חדשות)
עדויות מסמרות שיער המגיעות אלינו מרוסיה, מציגות את הדרך האכזרית בה בוחר צבאו של פוטין להוציא להורג את החיילים שערקו משדה הקרב | אכן, בצבאות רבים בעולם, כולל בישראל אגב, עריקות בזמן מלחמה משדה הקרב יכולה לגרור אחריה עונש מוות. אולם גם עבור פוטין, מדובר בדרכים יוצאות דופן באכזריותן, בה מקבלים החיילים הסוררים את עונשם המר | התחקיר של CNN - והעדויות המזעזעות משדה הקרב (חדשות, בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג ל-CNN: “ההחלטה התקבלה משום שתוכנית הגרעין של איראן היוותה סכנה ברורה ומיידית לאינטרסים הביטחוניים של העולם החופשי כולו, ובמיוחד של ארה”ב, מנהיגתה של העולם החופשי”
הנשיא ל-BBC: “האמירות של מזכ”ל האו”ם מראות את חוסר הרלוונטיות של האו”ם. כעת יש תקווה למזרח תיכון חדש, והמפתח לכך הוא השבת החטופים – עכשיו!”
אלמוג חולות, ישראלית שמאלנית מקיבוץ נירים שהאמינה בשלום עם השכנים הפלסטינים, תיארה בראיון לרשת CNN את שינוי התפיסה שחל אצלה בבוקר השבעה באוקטובר | לדעתה, ישראל צריכה להרוס את עזה ולהשתלט עליה סופית | "הבנתי שטעיתי", היא אומרת בראיון לרשת האמריקנית (חדשות)
התקשורת העולמית סיקרה גם היא את שחרור שלושת החטופים על ידי חמאס | אלא שבמקביל לדיווחים על שחרור שלושת הישראלים, בחרו כלי תקשורת רבים לסקר במקביל את השחרור של המחבלים הפלסטינים תוך הקבלה לסיפור הישראלי (חדשות, בעולם)