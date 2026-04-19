סגן הנשיא האמריקאי ג'יי.די ואנס צפוי להוביל שוב את המשלחת האמריקנית למשא ומתן עם איראן בפקיסטן, כך על פי הודעת הבית הלבן. המהלך מגיע על רקע מאמצים אינטנסיביים לקדם את השיחות בין וושינגטון לטהראן, לאחר שסבב קודם של משא ומתן באיסלמאבאד לפני כשבועיים קרס על רקע מחלוקות עמוקות.

מקורות אירניים מסרו לרשת CNN כי המשלחת האמריקנית צפויה להגיע לאיסלמאבאד ביום שלישי הקרוב. על פי הנמסר, הצדדים מצפים שלמחרת תפורסם הודעה משותפת על הארכת הפסקת האש הנוכחית. במידה והמגעים יצליחו והנשיא טראמפ יסכים להגיע לפקיסטן, גם נשיא איראן צפוי להגיע ותתקיים פגישת חתימה משותפת. מנגד, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מפרסמת כי איראן טרם החליטה לשלוח משלחת למשא ומתן "כל עוד המצור הימי נותר בתוקף". כזכור, המשלחת האמריקנית בראשות ואנס חזרה לוושינגטון לפני כשבועיים ללא הסכם, לאחר 21 שעות של שיחות מאומצות. המחלוקות התמקדו בעיקר בסוגיית התוכנית הגרעינית האיראנית ובמצב במצר הורמוז, כאשר הצדדים לא הצליחו לגשר על הפערים. חידוש המגעים מגיע על רקע לחץ צבאי וכלכלי מתגבר על איראן. ארצות הברית מבצעת מצור ימי מלא על נמלי איראן, כאשר למעלה מ-10,000 חיילים אמריקאים יחד עם 12 ספינות מלחמה חוסמים כל תנועה מסחרית. המצור מאיים על הכנסות יומיות של כמעט חצי מיליארד דולר, ואנליסטים מעריכים כי איראן תמצה את יכולת האחסון שלה תוך שבועות ספורים.

תפקידו המרכזי של רמטכ"ל פקיסטן

במרכז מאמצי התיווך עומד גנרל אסים מוניר, רמטכ"ל צבא פקיסטן, שהפך לדמות המפתח בניהול השיחות. מוניר ביקר השבוע בטהראן עם "מסר חדש" מוושינגטון, וצפוי להמשיך ישירות לארה"ב כדי לקדם את סבב השיחות הבא. דיפלומטים מתארים אותו כ"אדריכל מדיניות החוץ של פקיסטן" וכדמות החזקה ביותר במדינה.

מוניר הצליח לבנות מערכת יחסים חמה עם הנשיא טראמפ והמעגל הקרוב אליו. טראמפ עצמו שיבח לאחרונה את "העבודה הנהדרת" של מוניר בניהול השיחות, וציין כי המתווכים האמריקאים צפויים לשוב לפקיסטן להמשך המשא ומתן.