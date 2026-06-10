חשיפה: הפייק ניוז שקרס - האמת על ה'מעצרים המובילים לגיוס'

ניסיון תקשורתי לייצר רושם כאילו גל המעצרים בשטח מוביל בחורי ישיבות לנטוש את ספסלי בית המדרש ולהתגייס לצה"ל, קרס תוך שעות ספורות. הפרשן עמית סגל פרסם בשעות האחרונות נתונים לפיהם למעלה מ-120 "משתמטים" נעצרו בשבועיים האחרונים ושובצו במסלולים חרדיים בצה"ל, אך בירור מעמיק מול ארגוני הסיוע לאסירי עולם התורה חושף תמונה הפוכה לחלוטין.

בארגוני הסיוע מגיבים בשעות האחרונות בביטול מוחלט על הפרסום, ומוסרים לאתר 'בבלי' כי מדובר במצג שווא מניפולטיבי שאינו משקף את המציאות בשטח. "הניסיון לקחת נוער נושר שהסגיר את עצמו מרצונו כדי להתגייס, ולהציג זאת כ'הצלחה של סנקציות ומעצרים' נגד עולם הישיבות - הוא מניפולציה זולה שאינה מחזיקה מים", מסרו גורמים המעורים בפרטים.

המציאות שהוסתרה: לא בני ישיבות ולא מעצרי רחוב

מבירור שנערך מול גורמי המקצוע וארגוני הסיוע המלווים את נושא גיוס החרדים ומעצרי העריקים, עולה תמונה שונה בתכלית מזו שניסה הפרשן לצייר. ראשית, הצעירים המדוברים אינם נמנים כלל על עולם התורה או על יושבי בתי המדרש, אלא מדובר בצעירים המוגדרים כנושרים שכבר אינם חלק מעולם הישיבות.

שנית, הנתונים אינם משקפים "מעצרי רחוב" דרמטיים של המשטרה כפי שניסה סגל להציג. בפועל, מדובר בצעירים שהחליטו ממילא להתגייס למסלולים הללו, והגיעו להסגיר את עצמם בצורה יזומה ומתוכננת על מנת להסדיר את מעמדם ולהתחיל בהליך החיול. אותם צעירים עוכבו או נעצרו למספר שעות בודדות בלבד כחלק מהפרוצדורה המשפטית הרגילה של סגירת תיק העריקות מול רשויות הצבא.

"על פי כל המידע המוסמך שבידינו, אין ולו בחור ישיבה אחד שנעצר על ידי המשטרה או המשטרה הצבאית, ובעקבות כך נטש את תלמודו ועבר למסלול צבאי", הבהירו גורמים בארגוני הסיוע. המסר ברור: למרות הלחצים התקשורתיים והניסיונות החוזרים ונשנים להנדס את התודעה הציבורית, עולם הישיבות ממשיך בשלו.

סגל נאלץ לחזור בו: "לא נשלפו מההמון"

לאחר שההבהרות של ארגוני הסיוע התפרסמו והפרסום המקורי התברר כמוטעה, נאלץ העיתונאי סגל לחזור בו ולהבהיר לקהל עוקביו את האמת. "לפני ההתלהבות: רובם הגיעו מרצונם ללשכת הגיוס ונעצרו בהליך פורמלי. לא נשלפו מההמון ואז החליטו ללכת לשרת את עם ישראל", כתב סגל בהודעת הבהרה.

הפרשן הוסיף: "אני עדיין חושב שהמעצרים הם שגיאה קשה (בהנחה שמראש מטרתם לא הייתה להדליק את הרחוב)". ההודעה מגיעה לאחר שהפרסום המקורי יצר רושם מוטעה של "הצלחה" במדיניות המעצרים, רושם שהתברר כחסר בסיס.

בעולם התורה מסכמים כי למרות הניסיונות התקשורתיים החוזרים ונשנים להנדס את התודעה הציבורית ולייצר רושם של "שבירה" בעמידת בני הישיבות, המציאות בשטח מוכיחה עמידות מוחלטת. שום מצג שווא תקשורתי, כך מדגישים, לא ישנה את העובדות הברורות בשטח.