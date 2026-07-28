נתניהו וטראמפ בבית הלבן, ארכיון ( צילום: אבי אוחיון לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת הלילה (בין שני לשלישי) בוושינגטון במטוס "כנף ציון" לקראת פגישה מכרעת עם הנשיא דונלד טראמפ. זהו ביקורו השביעי בארצות הברית מאז תחילת כהונתו של טראמפ בינואר 2025, והוא מגיע עם תיק מודיעיני רגיש במיוחד שגובש בירושלים בימים האחרונים.

במרכז הפגישה המתוכננת היום (שלישי) בשעה 18:00 שעון ישראל עומד מידע חדש ומטריד על התקדמות פרויקט הגרעין האיראני. על פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, ישראל צפויה להציג לנשיא ראיות מעודכנות המצביעות על כך שאיראן ממשיכה להעמיק את יכולותיה הגרעיניות במתקן התת-קרקעי המבוצר "הר המכוש". המודיעין החדש: צנטריפוגות בעומק האדמה המתקן "הר המכוש" שוכן בעומק של כ-90 מטרים מתחת להר קולאנג, סמוך למתחם הגרעיני בנתנז. במשך שנים נמנעו ישראל וארצות הברית מתקיפת האתר בשל היעדר הוכחות חותכות לפעילות גרעינית ממשית במקום, דבר שהיה בין הסיבות לכך שלא נכלל בגלי התקיפה הקודמים. סערה באי הידידותי: התושבים כועסים על קמפיין הבחירות של איזנקוט דוד קליין | 27.07.26 המשטרה מבקשת עזרה: האם חטפה את ילדיה ונעלמה באזור ירושלים משה כץ | 27.07.26 1 אולם כעת, על פי חשיפות ב"ניו יורק פוסט" וב"וול סטריט ג'ורנל", השתנה המצב באופן דרמטי. ישראל השיגה ראיות לכך שצנטריפוגות גרעיניות הועברו לאחרונה אל מעמקי המתקן - התפתחות משמעותית ביותר, שכן מאז תחילת בניית האתר ב-2020 לא פורסמו עדויות פומביות לפעילות גרעינית במקום. המודיעין המעודכן מצביע גם על כך שהאיראנים מעמיקים את הפעילות ומטמינים את היכולות כדי שלא יהיו חשופות לפגיעת פצצות חודרות בונקרים. במקביל, נמסר כי המשטר האיראני פועל לשיקום מערכי הטילים והכטב"מים שנפגעו בתקיפות קודמות.

( צילום: אילוסטרציה, AI )

טראמפ: "אנחנו הולכים להשמיד את הר המכוש"

הנשיא טראמפ שיגר לאחרונה אזהרה דרמטית לעבר טהרן והתחייב לפגוע באתר הגרעין המבוצר. "אנחנו הולכים להשמיד את הר המכוש. תגידו לאיראנים להיות מוכנים", הצהיר הנשיא בימים האחרונים.

אף שטראמפ ניסה בשבוע שעבר להפחית מחשיבות הדיווחים וטען לעיתונאים כי לוושינגטון אין מידע המעיד על פעילות במתחם, בתקופה האחרונה הוא אותת כי הוא מוכן לשקול גם אפשרות של תקיפה נגד האתר אם יתברר שהוא משמש לקידום תוכנית הגרעין.

במקביל, במערכת הביטחון האמריקנית נבחנות כמה חלופות פעולה מול איראן, ובהן גם אפשרות למבצע קרקעי שמטרתו להשתלט על מאות קילוגרמים של אורניום מועשר המאוחסנים בשטחה.

לוח הזמנים המלא של הביקור

לפני המראתו הצהיר נתניהו: "המטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו". הוא הוסיף כי לביקור מטרה נוספת: "לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל – לינדזי גרהאם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים".

לוח הזמנים של ראש הממשלה כולל את השלבים הבאים: הפגישה עם טראמפ תיערך היום (שלישי) בשעה 11:00 שעון וושינגטון (18:00 שעון ישראל). כשלוש שעות לאחר מכן, ישתתף נתניהו בטקס האשכבה של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם. ביום רביעי יקיים ככל הנראה פגישות נוספות, ובלילה בין רביעי לחמישי הוא צפוי להמריא חזרה ארצה ולנחות בישראל ביום חמישי.

כזכור, המטוס הנשיאותי המריא אתמול בסודיות יוצאת דופן מבסיס חיל האוויר נבטים שבנגב, כאשר לשכת ראש הממשלה נמנעה מלמסור כל פרט רשמי על מועדי ההמראה.

מתיחות ברקע: ממדאני נאלץ לוותר על המעצר

במקביל לביקור בוושינגטון, נמשכת הדרמה סביב הביקור הצפוי של נתניהו בניו יורק לרגל עצרת האו"ם. ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, התחייב במהלך קמפיין הבחירות שלו לפעול למעצרו של נתניהו אם יגיע לעיר, על בסיס צו המעצר של בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג.

לאחר שקיבל ייעוץ משפטי, נאלץ ממדאני להודות ולהכיר בכך שאין לעיריית ניו יורק ולמשטרה המקומית סמכות משפטית להורות על מעצרו או לאכוף את צווי בית הדין. זאת בין היתר משום שארצות הברית אינה חברה בבית הדין בהאג, ובשל החסינות הדיפלומטית של ראש ממשלה מכהן. הנשיא טראמפ אף הבהיר מצידו כי נתניהו לא ייעצר במהלך שהותו בארה"ב.

לאחר שנאלץ לוותר על האיום המשפטי, מפנה כעת ממדאני את הזרקור אל הרחוב. במסיבת עיתונאים בבניין העירייה ובסרטון ברשתות החברתיות טען כי נתניהו אינו רצוי בעיר, קרא לממשל הפדרלי להצטרף לבית הדין בהאג, וקרא לתושבי ניו יורק לממש את זכותם להפגין ולצאת למחאה המונית במהלך הביקור בעצרת האו"ם.

מבקריו של ממדאני טוענים כי התגובה להפגנות המוניות עלולה להחריף את האווירה הציבורית וליצור מוקדי מתיחות ברחובות ניו יורק, דווקא בזמן שסידורי האבטחה סביב ראש הממשלה צפויים להיות מהמחמירים ביותר.