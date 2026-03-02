ארה"ב פינתה בסיסים שלה ברחבי המזרח התיכון, כך לפי דיווח ב'רויטרס' בשעות האחרונות | במקביל, המטוס הישראלי האסטרטגי 'כנף ציון' פונה בשעה האחרונה מבסיס נבטים | מתחזקות ההערכות: המתקפה באיראן קרובה מתמיד | כל הפרטים על ההתפתחויות הדרמטיות (חדשות)
טראמפ הזמין לפגישה את כל 20 שורדי השבי החיים ששוחררו בעסקת החטופים | טראמפ רצה לשלוח מטוס של חיל האוויר האמריקני כדי שיביאו אותם מישראל, אלא שלבסוף הוחלט כי השבים יוטסו בטיסת ארקיע | בני המשפחות חוששים מפגיעה בבריאות השבים בזמן הנסיעה, וכי ההתנהלות היא מעבר לחוסר רגישות - ואף גובלת בסיכון למצבם | הטיסה והסערה (מדיני)
ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לביקור מדיני בוושינגטון, שם ייפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | בטרם המריא, אמר נתניהו: "אנחנו יכולים לחזק את הביטחון של ישראל, אנחנו יכולים להרחיב את מעגל השלום עוד יותר, ואנחנו יכולים להביא עידן מופלא שלא חלמנו עליו" | צפו בדבריו המלאים בפתח המטוס (מדיני)
התוכנית הראשונית לחזרתו של ראש הממשלה מביקורו המדיני הצפוי בשבוע הבא בוושינגטון, כללה את חזרתו לארץ ביום חמישי | בעקבות בקשות מצד בכירי ממשל וסנאטורים להיפגש איתו לאחר הביקור בבית הלבן, הביקור יתארך לפחות ביומיים עד אחרי שבת (מדיני)