הטיסה היום ( צילום: צילומסך )

בסודיות יוצאת דופן המריא היום (שני) בצהריים ראש הממשלה בנימין נתניהו לביקור מדיני בוושינגטון, שם צפוי להיפגש מחר עם הנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן. הטיסה יצאה לדרכה תחת מעטה חשאיות מוחלט מצד לשכת ראש הממשלה, שנמנעה מלמסור כל פרט רשמי על מועדי ההמראה והנחיתה או על מיקום היציאה מהארץ.

על פי נתוני אתרי מעקב טיסות, המטוס הנשיאותי "כנף ציון" זוהה באוויר בסביבות השעה 13:00. בניגוד למקובל, הטיסה לא יצאה מנמל התעופה בן גוריון - המיקום השגרתי של המראות דרג מדיני - אלא המריאה ישירות מבסיס חיל האוויר נבטים שבנגב. החשאיות הורגשה גם בקרב הסגל הקרוב: עובדי הלשכה הנלווים לטיסה התבקשו להגיע מוקדם מהרגיל, נדרשו לשמור על ערפול מלא בנוגע ללוחות הזמנים, וחלקם ניתקו מגע בשעות שקדמו להמראה. פגישה בבית הלבן והשתתפות בהלוויה על פי לוח הזמנים המתוכנן, נתניהו צפוי להיוועד עם הנשיא טראמפ מחר בשעה 11:00 שעון מקומי (18:00 שעון ישראל). בהמשך היום, בשעה 14:00 (21:00 שעון ישראל), ישתתף ראש הממשלה בטקס ההלוויה של הסנאטור לינדזי גרהאם. הסרטון הראשון עם הסימון המיוחד - כך הנציגים החרדים שולטים בנתניהו דוד קליין | 26.07.26 ברקע הפסגה בוושינגטון עומדת ההקפאה הנוכחית בלחימה מול איראן והדיווחים על ניסיונות תיווך לחזרתן של וושינגטון וטהרן לשולחן המשא ומתן. על פי דיווחים שונים, מתווכים מטעם פקיסטן הגישו בימים האחרונים לצדדים טיוטות הסכם חדשות. ההצעות כוללות פשרות בנוגע לחופש השיט במצר הורמוז - בין היתר באמצעות הגדרת "נתיב תוך-מצרי" העובר בין הנתיב הצפוני שסמוך לאיראן לזה הדרומי הסמוך לעומאן - לצד הפשרת נכסים איראניים בשווי כ-1.3 מיליארד דולר המוחזקים בקטאר.

"כנף ציון" בטיסת המבחן ( צילום: אלון רון, התעשייה האווירית )

עמדות סותרות בין וושינגטון לטהרן

שגריר ארצות הברית באו"ם, מייק וולץ, התייחס אמש לאפשרות של הסדר מדיני וציין כי הנשיא טראמפ מעוניין להעניק הזדמנות למסלול הדיפלומטי מול טהרן בטרם יחליט על צעדים צבאיים נוספים. על פי דיווחים, הצבא האמריקני כבר השלים את היערכותו בסוף השבוע האחרון ליציאה למבצע צבאי נרחב ואינטנסיבי נגד מטרות באיראן, אך בבית הלבן החליטו ברגע האחרון להקפיא את המבצע כדי לאפשר מיצוי מאמצים דיפלומטיים.

מנגד, באיראן מביעים ספקנות רבה. דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, אישר היום כי התקבלו מסרים מארצות הברית, אך הבהיר כי אין שיחות ישירות בין המדינות. בקאאי הדגיש כי טהרן לא תאפשר לוושינגטון להמתיב את תנאי סיום המערכה, וכי כל החלטה תתקבל באופן עצמאי בהתאם לאינטרסים הלאומיים של איראן. לצד זאת, גורמים באיראן ציינו כי במידה וארצות הברית תנצור את האש באופן מלא, גם מצידם ייפסקו המתקפות.

אזהרה חריפה לטהרן

כיממה לפני טיסתו, שיגר נתניהו אזהרה חריפה לעבר המשטר בטהרן במהלך ראיון לרשת פוקס ניוז. "אומר דבר אחד, ואני חושב שעלי לומר זאת באופן ברור מאוד מאוד", הדגיש ראש הממשלה. "אם איראן תתקוף את ישראל, בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות שליחים, בין אם באמצעות טילים בליסטיים, כלי טיס בלתי מאוישים או כטב"מים מתאבדים, היא תעשה טעות נוראית. מכיוון שהתגובה שלנו, התגובה של ישראל, תהיה תקיפה מאוד מאוד."

בהמשך הראיון התייחס נתניהו למתיחות בניו יורק ולקריאות נגדו מצד ראש העיר זוהראן ממדאני. ראש הממשלה תקף בחריפות את התנהלותו של ממדאני והאשים אותו בהסתה מסוכנת. "הוא מלבה שנאה. הוא אמור להיות ראש העיר של כל תושבי ניו יורק. יהודים, נוצרים, מוסלמים, כולם. אבל הוא מנסה להסית קבוצה אחת נגד השנייה, והוא מכריח שנאה ופחד", אמר נתניהו בביקורת נוקבת.

טראמפ ונתניהו בבית הלבן

הכרזה נשיאותית: נתניהו לא ייעצר

הנשיא טראמפ הוציא לאחרונה הודעה חריפה בה הבהיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ייעצר בשום אופן ובשום צורה בעת שהותו בארצות הברית. ההודעה מגיעה על רקע הצהרותיו של ראש עיריית ניו יורק ממדאני, שמסר בראיון ל"ניו יורק טיימס" כי הוא בוחן אפשרות לעצור את נתניהו בביקורו הצפוי בעיר.

בהודעתו הרשמית, טראמפ ציין כי נתניהו "נלחם נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהרגה לאחרונה 52,000 מפגינים חפים מפשע". הנשיא הוסיף כי במשך 47 השנים האחרונות עסקה איראן בהריגת חיילים אמריקנים ואחרים, ולדבריו, "היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן אל הסחרור חסר התקדים של מוות והרס".

מלבד התיק האיראני, נתניהו וטראמפ צפויים לדון בהתפתחויות במלחמה ברצועת עזה, ובמארג היחסים האזורי מול סעודיה, סוריה, לבנון וטורקיה. בירושלים רואים בפגישה הישירה הזדמנות קריטית לתיאום עמדות והדוק התיאום הביטחוני והמדיני מול הממשל האמריקני.