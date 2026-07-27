שריפה פרצה במפעלי שטראוס ותפוגן בשדרות: כוחות כיבוי נלחמים בלהבות

שריפה פרצה הבוקר (שני) בשני מפעלים באזור התעשייה שער הנגב בשדרות, כאשר עשן כבד נצפה עולה מהאזור. לוחמי האש פועלים בזירה במאמץ לבלום את התפשטות האש ולהשיג שליטה על האירוע.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל במחוז דרום, השריפה פרצה בשני מפעלים - שטראוס ותפוגן. כוחות רבים של כבאות והצלה הוזנקו למקום, ועוד כוחות נמצאים בדרך לסייע במאמצי הכיבוי.

לוחמי האש פועלים במאמץ מרבי למנוע את התפשטות הלהבות למבנים סמוכים באזור התעשייה הצפוף. עד כה לא דווח על נפגעים באירוע, אולם הכוחות ממשיכים בפעולות הכיבוי המורכבות.

עיריית שדרות פרסמה הודעה לתושבים בה נמסר כי "שריפה פרצה בשני מפעלים באזה"ת שער הנגב. כוחות כבאות והצלה פועלים במקום במאמץ לבלום את התפשטות האש, להשיג שליטה על האירוע ולמנוע פגיעה במבנים סמוכים".

בהודעת העירייה צוין כי בשלב זה אין הנחיות מיוחדות, מלבד לתושבי שכונת המוזיקה שהתבקשו להישאר בבתיהם ולסגור חלונות בשל חשש לדליפת חומרים מסוכנים מהמפעלים הבוערים.

דוברות העירייה הבהירה כי תמשיך לעדכן את התושבים ככל שיידרש, ועל התושבים להישמע להנחיות כוחות החירום. האירוע מתרחש בעיר שדרות, שנמצאת בסמוך לגבול רצועת עזה וספגה במהלך השנים אירועי ביטחון רבים.