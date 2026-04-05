תיעוד חריג שהופץ מזירת נפילה לאחר המטח האחרון מאיראן עורר בהלה גדולה לאחר שנראה עשן כתום יוצא מפריט אמל"ח שנפל בשטח פתוח בצפת | דובר עיריית צפת עדכן כי "טרם נשלל אירוע חומ"ס, כוחות ייעודים נמצאים בדרכם לזירה" | צפו בתיעוד (בארץ)
זירה קשה:41 פעוטות אובחנו כסובלים מבעיות נשימה בגן פרטי בירושלים | שנים מהם עוברים פעולות החייאה |התינוקות נפגעו בדרכי הנשימה, נבדק אם היה חימום בבית מאש גלויה ללא פתחי אוורור | מהמשטרה נמסר כי שוטרים הגיעו למקום עקב דיווח על חשד לאירוע חומרים מסוכנים | לוחמי אש מכבאות והצלה פועלים גם הם במקום ומסייעים לפינוי המבנה (בארץ)
צעיר מקריית עקרון נעצר בחשד להברחה אסורה מהולנד ובלגיה לישראל | את המוצרים שהבריח, הסתיר בנרות שעווה ונמצאו במהלך בדיקות המכס | תרגיל מבוים שערכה לו המשטרה, דרך חברת משלוחים, הובילה לתפיסתו (חדשות פלילים)
בחקירה של היחידה הארצית לחקירות בלהב 433 , בשיתוף מג"ב איוש ושירות הבטחון הכללי - נחשף קו הברחה של חומרים שאסורים במכירה לגורמי טרור ביהודה ושומרון | במסגרת החקירה נעצרו 4 חשודים אשר מעצרם הוארך מעת לעת, ונאספו נגדם ראיות לעבירות האמורות (חדשות, בארץ)