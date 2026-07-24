פיגוע חריג בחוות גלעד: מחבלים חטפו נשק מהרבש"צ; נקבע מותו של אחד הפצועים

פעילות כוח צה"ל בשומרון ליד שכם ( צילום: Photo by Nasser Ishtayeh/Flash90 )

אירוע חריג התרחש הבוקר במרחב חוות גלעד שבחטיבת שומרון, כאשר קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה על ידי עשרות ערבים באזור הכפר תל הסמוך ליישוב. על פי הדיווחים הראשוניים, במהלך ההתקפה נחטף נשק מרכז בטחון של היישוב שהגיע למקום, והערבי שחטף את הנשק ביצע ירי לעבר המטיילים.

מדובר באירוע חריג במיוחד, שבו תוקפים ערבים הצליחו לחטוף נשק מידי רכז ביטחון ולבצע ירי במקום. כוחות הביטחון הגיעו לזירה ופועלים לאיתור המעורבים באירוע. ישראלי פצוע בהכרה מטופל במקום מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 08:18 התקבל דיווח במוקד 101 על פצוע מירי מזרחית לחוות גלעד. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול רפואי ל-4 פצועים, בהם 1 מחוסר הכרה. כמו כן, צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי ראשוני בזירה. במימון אירופי: אלו המתחמים הבלתי חוקיים בשומרון ישראל לוי | 20.07.26 חזר מהעבודה וגילה זר בחדר: 'זה הבית שלי, עוף מפה' משה כץ | 20.07.26 בהמשך נאלצו לקבוע את מותו של אחד הפצועים. על פי דיווחי הצלה יו"ש ללא גבולות, ערבים תקפו מטיילים באזור הכפר תל סמוך לחוות גלעד וחטפו נשק. רבש"צ החזיר לעצמו את הנשק בעדכון מאוחר יותר נמסר ממוקד שומרון כי רכז הביטחון של חוות גלעד הצליח להחזיר לעצמו את הנשק שנחטף ממנו. כמו כן דווח על פצוע ישראלי נוסף באירוע. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במקום לאיתור המעורבים בהתקפה.

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:52

רקע: אירועי אלימות ביישוב

האירוע מתרחש זמן קצר לאחר השריפה הקשה שפקדה את חוות גלעד בשבת האחרונה, בה נשרפו 13 בתים כליל ועשרות משפחות נותרו ללא קורת גג. בעקבות השריפה נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתה, והמשטרה הכירה באירוע כפעולת איבה.

היישוב חוות גלעד, שהוקם לזכרו של הרב רזיאל שבח הי"ד שנרצח בפיגוע ירי בינואר 2018, נמצא באזור רגיש בשומרון וחווה מעת לעת אירועי אלימות ופיגועים. התושבים ממשיכים לחזק את היישוב למרות האתגרים הביטחוניים.