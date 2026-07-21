"הנבלה הזה, ניסה להוציא ממני": שורד השבי על המחבל הבכיר שחוסל

"שמחה גדולה, סיפוק עצום. הנבלה הזה החזיק בנו, הכווין ושלח את הנוח'בות על העוטף, עלינו בשבעה באוקטובר, וכל כל כאלב ביג'י יומו. הנה הגיע היום". כך הגיב היום (שלישי) שורד השבי עמרי מירן, בריאיון לכאן חדשות, לחיסולו של אדהם אבראהים שעבאן נסמאן, ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בארגון הטרור חמאס, שפיקד והכווין את הפשיטה הרצחנית ב-7 באוקטובר.

נסמאן, שחוסל בתקיפה מדויקת של צה"ל ושב"כ במרחב העיר עזה, שימש במשך שנים כמפקד גדוד נוח'בה והיה מעורב באופן ישיר בתכנון ובביצוע הטבח הרצחני בעוטף. לאורך המלחמה, המחבל לקח חלק פעיל בהחזקת חטופים רבים בשבי, ביניהם רומי גונן, אמילי דמארי, זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועמרי מירן עצמו.

בדבריו תיאר מירן את דמותו האכזרית של נסמאן, שניסה להציג עצמו כאיש דת תוך שהוא מקדם מעשי טבח ורצח. "האדם הוא כביכול מצטייר כאיש דת בין היתר, איזה שייח' מלומד. ושוב, המניפולציה – להשתמש בדת כתירוץ לרצחנות, שנאה ומחיקה, הייתה משהו מרכזי מאוד אצלו, חלק מהקסם שלו כלפי הפקודים שלו".

מירן גולל את המפגשים הישירים והקשים שהיו לו עם נסמאן במהלך תקופת שביו. "מעבר לזה, נתקלתי בו כעשר פעמים, כל פעם בסיטואציה שונה. הוא היה מגיע למספר שעות או מספר ימים. ניכר שהוא בכיר מאוד ומוערך ומורם מאוד על ידיהם", תיאר.

חקירות קשות במעמקי האדמה

המפגשים עם נסמאן לא הסתכמו רק בנוכחות פיזית. מירן עבר תחת ידיו של המחבל חקירות קשות שלוו באיומים ובלחימה פסיכולוגית. "הבן אדם גם חקר אותי ועברתי איתו מספר ימים ושעות לא פשוטות בכלל. להוציא את זה שאני שב"כ, שמתחזה לאזרח ושאני לא אומר את האמת. במשך יומיים-שלושה ימים, איומים בלתי פוסקים וממש טרור פסיכולוגי קשוח ביותר – כל זה 30 מטר מתחת לאדמה", חשף מירן.

את דבריו סיכם מירן בסיפוק רב על סגירת החשבון של מערכת הביטחון עם המחבל: "ללא ספק, סיפוק גדול שהוא שכב שם מפוזר לרסיסים".