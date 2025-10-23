דני מירן, אביו של עמרי מירן שנחטף מנחל עוז, חושף כיצד מחבלי חמאס איימו על בנו באקדח במהלך צילום סרטון "אות החיים" כשסירב לצלם טייק נוסף: "גם אני הייתי מתנהג ככה, גם האחים שלו. עם עקרונות. וזה מצוין" (חטופים)
כמה כאבנו, כמה ייחלנו, כמה התפללנו וכמה ביקשנו שישובו בנים לגבולם, והנה במועד חג הסוכות, בסייעתא דשמיא אנו מתבשרים כי כבר בשעות הקרובות ישובו החטופים ארצה - מי למשפחתו תוך שמחה וצהלה ומי לקבורה אחרונה בהקלה ובעצב בל יתואר | רגע לפני חזרת הבנים, לאחר 737 בשבי, אנו מביאים לכם את השמות, התמונות והסיפורים הכואבים של החטופים החיים השבים (בארץ)
ארגון הטרור הרצחני פרסום היום סרטון אות חיים מהחטוף עמרי מירן הנמצא בשבי ומציין היום את יום הולדתו | משפחתו של מירן לא אישרה את פרסומו של הסרטון, שבו תעמולת חמאס וקריאה להפגנות, אולם התירה לפרסם תמונה אחת מהסרטון ומסרה בכאב: "זו בושה למדינת ישראל, הלב שלנו נשבר" (אקטואליה)
לאחר שהתעוררה סערה בעקבות דבריו של ראש הממשלה שכינה את החטוף עמרי מירן "החטוף ההונגרי", לשכת ראש הממשלה עדכנה לפני שעה קלה כי ראש הממשלה שוחח כעת ממטוס ״כנף ציון״ עם לישי מירן, אשתו של החטוף עמרי מירן | על פי ההודעה, ראש הממשלה עדכן את לישי כי הזכיר את שמו של עמרי פעמים רבות במהלך ביקורו בבודפשט (חדשות)