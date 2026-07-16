התרגיל שחשף את החשוד: התפתחות דרמטית בחקירת רצח הרב גואטה

פריצת דרך בחקירת רצח הרב המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל בנתניה: כשבועיים לאחר הרצח, במשטרה מדווחים על התפתחות משמעותית בחקירת החשוד המרכזי. כך פרסמה אמש (רביעי) הכתבת לי עייש בחדשות I24NEWS.

לפי גורמים המעורים בחקירה, החשוד שמר עד כה על זכות השתיקה ולא שיתף פעולה עם החוקרים. במהלך החקירות הוא נמנע מלדבר, הסתפק במחוות ידיים והצביע לעיתים לעבר השמיים.

לפי הדיווח, במשטרה הפעילו בתגובה תרגיל חקירה, שבמסגרתו הושאר החשוד בתא המתנה והוצעו לו מזון ושתייה. בשלב זה, מבלי שידע כי הוא מתועד, החל לשוחח עם הסובבים אותו, השיב לשאלות ואף ביקש קולה במקום מים.

לאחר שהחוקרים הציגו בפניו את תיעוד התרגיל, חל שינוי בהתנהלותו והוא החל לשוחח גם במהלך החקירה הרשמית. עם זאת, בשלב זה הוא עדיין אינו מוסר גרסה לאירוע הרצח עצמו, ועיקר השיחות עם החוקרים עוסק בנושאי דת.

במקביל, המשטרה ממשיכה לאסוף ראיות, וכפי שפורסם בעבר, נתפס גם כלי הרצח שעל פי החשד שימש לביצוע המעשה.