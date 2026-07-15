דרמה משפטית חריגה התרחשה השבוע בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, כאשר השופט רון סולקין הורה להסיר באופן מלא את החיסיון מעל מסמכים פנימיים של הפרקליטות והמשטרה בעניינו של חבר הכנסת לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי. ההחלטה, שניתנה במסגרת ערר שהגיש בן ארי, חושפת ממצאים חמורים על האצת חקירה ממניעים פוליטיים ערב מערכת בחירות.

הפרקליטות ניהלה מאבק ממושך בניסיון למנוע את העברת המסמכים המלאים לידי ההגנה, והציעה להגיש רק "פרפרזות" - תקצירים מבוקרים. בית המשפט דחה את העמדה וקבע כי תקצירים אלו אינם משקפים את מלוא התמונה, וכי הותרת המסמכים חסויים תטיל "עננה" על התנהלות התביעה.

"דחוף ביותר" - מבצע בזק לפני הבחירות

מתוך המסמכים שנחשפו עולה ממצא דרמטי: במסמך משטרתי רשמי של ימ"ר שומרון מתאריך 26 בינואר 2019 - כחודשיים בלבד לפני הבחירות לכנסת ה-21 - נחשפת דרישה בהולה מצד צמרת התביעה המדינה לביצוע תמלול של לא פחות מ-93 סרטונים של ד"ר בן ארי, בגין חשד להסתה לגזענות ואלימות.

הפעולה בוצעה באופן מפורש "על פי בקשת ממונה בלשכת המשנה לפרקליט המדינה", והמשטרה הגדירה את המשימה תחת הכותרת החריגה: "דחוף ביותר. דחוף ביותר, יש חשיבות לסיום בהקדם האפשרי". התמלול המבוהל שימש זמן קצר לאחר מכן כתשתית הראייתית שהובילה לפסילת התמודדותו של בן ארי בבחירות על ידי בית המשפט העליון.

קביעה חריפה של בית המשפט

השופט רון סולקין, שעיין באופן אישי בהתכתבויות הפנימיות, מתח ביקורת קשה על התנהלות התביעה. בהחלטתו כתב השופט: "בתכתובת הפנימית התייחסות מפורשת להתמודדות העורר בבחירות ואף לצורך בהחשת החקירה משיקול זה".

עוד עולה מהחלטת בית המשפט כי הפרקליטות חרגה לחלוטין מסמכויותיה ורמסה את עצמאותה הראייתית של היחידה החוקרת. השופט סולקין כתב: "בנוסף, עולה מהמסמכים שהוגשו, לכאורה, עירוב תחומין בלתי ראוי, בין התביעה הכללית לבין היחידה החוקרת, כאשר, הלכה למעשה, הועברו לידי היחידה החוקרת, במסגרת 'השלמות חקירה', השאלות אותן יש לשאול, כלשונן, בניסוח התובע".

הרקע: כתב האישום נגד בן ארי

החשיפה הדרמטית של המסמכים שומטת את הקרקע תחת כתב האישום שהוגש נגד ד"ר בן ארי במאי 2023 בבית משפט השלום בכפר סבא בגין עבירת "הסתה לגזענות". ד"ר מיכאל בן ארי - היסטוריון, מרצה לשעבר באוניברסיטת אריאל ובמכללת אורות ישראל, וחבר כנסת לשעבר מטעם האיחוד הלאומי - הועמד לדין על פני תקופה של 5.5 שנים בגין עשרות פרסומים ברשתות החברתיות.

הפרסומים, שפורסמו באופן עקבי בתגובה לפיגועי טרור קשים ומעשי רצח של יהודים, ביטאו עמדות לאומיות ברורות: שלילת קיומו של דו-קיום מול מי שחותרים להשמדת המדינה, אזהרות מפני "אויב פנימי" ו"גיס חמישי" בקרב ערביי ישראל המביעים הזדהות עם מחבלים, הגדרת המפגעים כחלק מ"אומה רצחנית" הלוקחת חלק בקולקטיב עוין, ודרישה לביטול העדפה מתקנת הפוגעת באופן שיטתי בחיילים משוחררים ובציבור היהודי.