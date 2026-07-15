אסון ימי כבד: סירת נוסעים שהתהפכה הפכה למלכודת מוות | צפו

אסון ימי התרחש סמוך לאי אלקטרז שבמפרץ סן פרנסיסקו, לאחר שסירת נוסעים התהפכה וכמעט טבעה. אדם אחד נהרג, שלושה בני אדם עדיין נעדרים ו-16 נוספים חולצו מהמים, כך מסרו הרשויות.

מפקד מכבי האש של סן פרנסיסקו, דין קריספין, סיפר במסיבת עיתונאים כי בתחילה התקבל דיווח על שריפה בכלי שיט סמוך לאי, אך כאשר צוותי ההצלה הגיעו למקום הם גילו כי מדובר בסירה שהתהפכה ולא באירוע שריפה.

לדבריו, על הסירה היו תחילה 19 בני אדם, ובהמשך עודכן המספר ל-20 נוסעים. 13 מהניצולים הצליחו להגיע לחוף בכוחות עצמם, ושלושה נוספים פונו לבית חולים.

אחד האנשים שנמשו מהמים קיבל פעולות החייאה, אך בהמשך נקבע מותו. קריספין ציין כי מדובר בסירת פונטון תלת-קומתית שהייתה במרחק של כ-550 מטרים מאי אלקטרז כאשר התהפכה.

יחידות של משמר החופים האמריקני, מכבי האש והמשטרה הימית פתחו בחיפושים נרחבים אחר הנעדרים באמצעות 11 כלי שיט, צוללנים ומסוקים. מפקד הכבאות מסר כי מדובר בזירה פעילה וכי החיפושים צפויים להימשך לאורך הלילה של יום רביעי.