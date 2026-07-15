תקיפות באיראן

לילה חם חלף על מפרץ הורמוז: פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) השלים אמש (שלישי) גל תקיפות נרחב באיראן שנמשך שבע שעות רצופות, במטרה להשמיד איומים מתהווים ולפגוע ביכולותיה של טהרן לתקוף כלי שיט מסחריים במצר. בתום הגל, נכנס לתוקפו מצור ימי מלא על איראן, כאשר יותר מ-20 ספינות קרב אמריקניות ומאות כלי טיס נפרסו באזור.

מפקד סנטקום, האדמירל בראד קופר, הבהיר כי "איראן תקפה במכוון שבע ספינות מסחר במהלך השבוע", מה שהוביל לכעשרה אזרחים הרוגים, פצועים ונעדרים. במקביל, עדכן קופר כי "כוחות איראניים שיגרו עשרות טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ השכנות". "לא יישאר לכם כלום" בריאיון ל"פוקס ניוז" הציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אולטימטום חריף: אם איראן לא תשוב ברצינות לשולחן המו"מ, וושינגטון תתקוף בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח. הנשיא ציין שהעביר להם מסר מוקדם יותר לפיו "לא יישאר לכם כלום", והבהיר: "התקיפות באיראן ימשיכו עד שאגיד שזה מספיק... לאיראן נשאר עוד קצת כוח להילחם, אבל לא הרבה. נשמור את מטרות האנרגיה באיראן לסוף". "תם ונשלם": מילביצקי דוחה את היועמ"שית במכתב חריף דוד קליין | 14.07.26 1 בפגישה עם ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, חשף טראמפ פרטים על קריסת הסכם שהיה קרוב להיחתם: "היה לנו הסכם לפני יומיים. הוא כבר היה סגור, ואז פתאום הם כבר לא יכלו ללכת עליו. משהו בהסכם לא מצא חן בעיניהם, והם ירו ראשונים. וזו הייתה טעות גדולה מצדם, משום שמאז אנחנו מכים בהם בעוצמה רבה". גל תקיפות רחב ברחבי איראן התקיפות האמריקניות כללו יעדים רבים ברחבי איראן: מטוסי קרב, כטב"מים וכלי שיט שיגרו חימושים מדויקים לעבר אתרי טילים וכטב"מים איראניים, יכולות ימיות ומערכות הגנה חופיות. דווח על פיצוצים באהוואז, באזורי סיריק ובנדר עבאס, וכן באיים קשם וקיש - שם נפגעה תחנת כוח. מאוחר יותר דווח על פיצוצים בצ'בהאר ועל הפעלת מערכות הגנה באזור הכור הגרעיני בבושהר.

תקיפות אמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים - צילום: CENTCOM תקיפות אמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים | צילום: צילום: CENTCOM 10 10 0:00 / 1:09

לפי דיווחים מקומיים לא-רשמיים, בתקיפה בבומפור שבדרום איראן פונו פצועים והרוגים רבים באמבולנסים, אירוע שהוגדר ברשתות המקומיות כ"טבח". בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקניים, ספינות חיל הים ורחפנים, והן פגעו במערכות הגנה אווירית, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות.

איראן משיבה באש

איראן הגיבה בשיגורים לעבר בסיסים אמריקניים במפרץ והכריזה כי "מצר הורמוז יישאר סגור עד שהמעשים הרשעים של ארה"ב יפסיקו". בכווית הודיעו כי יירטו טיל בליסטי, 5 טילי שיוט ו-33 כטב"מים. שברי יירוט גרמו לנזקים לתשתיות אזרחיות, שרפה פרצה והושגה תחת שליטה, ו-4 חיילי חיל הים נפצעו. גם בבחריין הודיעו על התמודדות עם שיגורים.

משמרות המהפכה נטלו אחריות וטענו כי "השמידו מספר מחסני נשק וחלקים מספינות ומטוסי אויב בבסיס שייח עיסא בבחריין", ובנוסף כי "השמידו או גרמו נזק למספר כטב"מים על ידי תקיפת הפלטפורמה שבה נפרסו הכטב"מים מדגם MQ9 בבסיס חיל האוויר עלי א-סאלם בכוויית". לפי משמרות המהפכה: "התקיפות האלה הגיעו בתגובה לתקיפות הצבא האמריקני היום, בהן תקף אתרי חוף צבאיים. התגובה תימשך כל עוד פשעי ארצות הברית יימשכו".

( צילום: סעיף 27א )

דיווחים על שיגורים לירדן

לפי דיווחים מקומיים נוספים, המערכה הלילה כללה גם את ירדן: דווח על פיצוצים לאחר שמספר רב של טילים בליסטיים שוגרו מצפון-מערב איראן אל הממלכה הירדנית. לפי הדיווחים הלא רשמיים, לראשונה מהתחדשות הלחימה שוגר טיל מהעיר טהראן עצמה, ועל פי דיווחים מקומיים נטען כי ישראל מסייעת ביירוט הטילים בשמי ירדן.

נשיא איראן מסעוד פשכיאן צייץ ב-X: "בהיסטוריה, דרום איראן תמיד היה סמל להתנגדות לקולוניאליזם ולשמירה על העצמאות. כיום, אנשי הארץ הזו, בסבלנות, בהתמדה ובעקשנות, מתמודדים בכבוד עם הימים הקשים עקב תוקפנות האויב". סגן שר החוץ האיראני, כאזם גריב אבאדי, אמר כי "אם האמריקנים חושבים שהם יכולים לאלץ אותנו לנהל משא ומתן על ידי הטלת מצור, הם טועים".

בצל ההסלמה, דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לטוס לביקור בארה"ב בימים הקרובים, כאשר נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת שבוע הבא. כזכור, לפני כשבועיים במהלך חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ ובתום השיחה סיכמו השניים להיפגש בקרוב בבית הלבן.