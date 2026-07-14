נסיגות מלבנון וסוריה? הדרישה המפתיעה של טראמפ מנתניהו - שהגיב בדרכו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת טלפון שנערכה ביום חמישי האחרון כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה, והפציר בו לעשות את אותו הדבר גם בלבנון. כך אמרו גורמים רשמיים אמריקנים וישראלים לרשת "אקסיוס".

לפי גורם אמריקני, טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות צה"ל בשטח סוריה יוצרת מתיחות ועלולה להוביל להסלמה. "הם לא רוצים אתכם שם. אתם צריכים לפרוס מחדש את הכוחות", אמר טראמפ לנתניהו לדברי הגורם האמריקני, שהוסיף כי אותו הדבר נכון גם לגבי לבנון.

על פי הדיווח, בלשכת ראש הממשלה אמרו כי נתניהו הבהיר לטראמפ את "הצורך של ישראל בשמירה על רצועות הביטחון הן בסוריה והן בלבנון". בלשכת נתניהו טענו כי התיאור של דברי טראמפ בדיווח "מעוות".

בכיר אמריקני שצוטט בדיווח אמר כי "לנשיא טראמפ יש מערכת יחסים חזקה עם ראש הממשלה נתניהו, וישראל תמיד הייתה בעלת ברית גדולה של ארצות הברית. לא היה ידיד גדול יותר לישראל ולוחם למען השלום מאשר הנשיא טראמפ".