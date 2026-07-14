שנתיים אחרי: נחשפים פרטים דרמטיים על נתיב המילוט של מוחמד דף

מוחמד דף במרכז, לצד סינוואר והניה

שנתיים לאחר חיסולו המהדהד של מוחמד דף, מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, מתפרסמים היום (שלישי) פרטים דרמטיים וחדשים השופכים אור על נתיב המילוט שלו, התנהלותו החשאית ותנועותיו ברצועת עזה מאז מתקפת השבעה באוקטובר ועד לרגע שבו חוסל בתקיפה ישראלית.

על פי דיווח נרחב שהתפרסם בעיתון "א-שרק אל-אווסט" וצוטט בכאן חדשות, מאחורי הקלעים של אותם ימים סוערים התרחשה דרמה של ממש בתוך הנהגת חמאס. חלקים נרחבים מהנהגת הארגון כלל לא היו מודעים למיקומו המדויק של דף, ואף היו משוכנעים כי הוא שוהה במקום בטוח לחלוטין בצפון הרצועה ולא בדרומה. הכחשה שנבעה מבלבול פנימי ביום החיסול מיהר ארגון הטרור להכחיש באופן רשמי את דבר הפגיעה במפקד הזרוע הצבאית. כעת מתברר, מפי שלושה מקורות שונים בתוך חמאס, כי אותה הכחשה ראשונית וגורפת לא נבעה רק מלוחמה פסיכולוגית או מניסיון להרוויח זמן, אלא מבלבול פנימי עמוק. הפרלמנט בהונגריה: הנשיא יודח מיד - אורבן תוקף את ההחלטה השערורייתית ישראל גרוס | 18:37 אב מכרמיאל לימד את בתו לנהוג – כך הניסוי הסתיים משה כץ | 15:53 חלק משמעותי מאוד מבכירי הארגון היו בטוחים באותה העת כי מוחמד דף שוהה באזור העיר עזה ולא בדרום הרצועה. גם אלו מבין הבכירים שהיו מודעים לכך שהוא עבר לדרום הרצועה, לא הכירו את נקודת המסתור המדויקת שלו. אותם מקורות מסבירים כי הגורמים שהכחישו את החיסול בתקשורת הניחו שדף מוגן היטב בעומק התת-קרקע. בפועל, מתברר כי מפקד הזרוע הצבאית לא שהה כלל במנהרות מאז פרוץ המלחמה, למעט פעם אחת בודדת שבה נאלץ לרדת אל מתחת לאדמה. הווילה שבה חוסל בסופו של דבר הייתה שייכת לראפע סלאמה, מפקד חטיבת ח'אן יונס, אשר נהרג יחד עמו לצד בני משפחה רבים ומאבטחים של הארגון.

מוחמד דף

המעבר הנועז לדרום הרצועה

הפרטים החדשים חושפים גם את השבועות הראשונים של המלחמה. שני גורמים בחמאס אישרו כי בזמן מתקפת הפתע הרצחנית ב-7 באוקטובר, דף שהה בפועל בעיר עזה. הוא נותר בצפון הרצועה במשך מספר שבועות, והחליט לעבור לדרומה ימים ספורים בלבד לפני שצה"ל השלים את כיתור האזור וכיבוש ציר נצרים, שחילק את הרצועה לשניים.

לפי שני מקורות שנחשפו למידע מקרב סביבתו הקרובה של דף, מפקד הזרוע הצבאית קיבל החלטה נועזת ויוצאת דופן לעזוב את העיר עזה כשהוא לבדו לחלוטין, ללא שומרי ראש שיאבטחו אותו וימשכו תשומת לב. הוא נע לכיוון רפיח בתחילת חודש נובמבר 2023, במקביל להתפתחות התמרון הקרקעי של כוחות הביטחון.

ההחלטה לעזוב את צפון הרצועה התקבלה למרות התנגדות עזה מצד מקורביו ופקודיו. גורם בארגון הטרור מספר כי בכירים בזרוע הצבאית, ובראשם עז א-דין אל-חדאד, הפצירו בדף שלא לעזוב את העיר עזה והבטיחו לו כי הם מסוגלים לספק לו את ההגנה המרבית והתנאים הדרושים כדי להישאר בצפון. אולם, דף סירב להצעות והבהיר כי הוא מעוניין להמשיך לנהל באופן פעיל את הלחימה ולעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות המדיניות והמגעים לעסקאות חילופי שבויים, ולשם כך נדרש המעבר שלו לדרום.

מוחמד דף

ארבעה ימים של הישרדות ברחוב

המסע הדרמטי דרומה כמעט ועלה לו בחייו מוקדם מהצפוי, כאשר הקשר בין דף לבין שאר הנהגת חמאס נקטע באופן מוחלט למשך ארבעה ימים שלמים. המעבר החשאי השתבש לאחר שדף לא הצליח לאתר את איש הקשר שהיה אמור להמתין לו בדרום ולהעביר אותו לדירת מסתור בטוחה.

בלית ברירה, מצא את עצמו המבוקש מספר אחת כשהוא צועד לבדו ומגיע לעיר רפיח, שבאותם ימים הלכה והתמלאה בהמוני עקורים פלסטינים. באותה תקופה, למודיעין הישראלי לא הייתה תמונה עדכנית של פניו של דף, ותמונותיו הישנות לא היו מוכרות בקרב מרבית הציבור הפלסטיני ברצועה.

בשל כך, הצליח דף בן ה-58 להיטמע בתוך המוני האדם. על פי העדויות, הוא שרד ברחובות הצפופים של רפיח, ישן תחת כיפת השמיים ובאחד הלילות אף מצא מחסה בתוך מסגד מקומי, מבלי שאיש מעוברי האורח או המתפללים יזהה כי מדובר במפקד חמאס המיתולוגי.

רק לאחר ארבעה ימים של הישרדות ברחוב, זיהה אותו במקרה פעיל שטח של הזרוע הצבאית, אשר מיהר לחלץ אותו מהרחוב ולהעבירו למקום מסתור בטוח. משם, הועבר דף לאזור ח'אן יונס, חבר למח"ט המקומי ראפע סלאמה, והשניים החלו לנדוד יחד בין מספר נקודות מסתור, עד שהתמקמו במתחם שבו מצאו בסופו של דבר את מותם בתקיפה האווירית המדויקת.

כזכור, מוחמד דף חוסל בתקיפה ישראלית מדויקת בחאן יונס, יחד עם מפקד חטיבת ח'אן יונס ראפע סלאמה. החיסול סיים את תקופת פעילותו של אחד ממפקדי הטרור המבוקשים ביותר בעולם, שהיה אחראי למתקפת ה-7 באוקטובר ולפיגועים רבים נוספים לאורך השנים.