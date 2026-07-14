דרמה בשעות הלילה המאוחרות (שלישי) בשכונת אחיסמך בלוד: צוותי ימ"ר ירושלים, בליווי כוחות יס"מ גדולים, פשטו על השכונה החרדית המתפתחת ועצרו שלושה אברכים במסגרת חקירה פלילית-כלכלית, כשהם מחרימים גם מחשבים טלפונים ומסמכים.

על פי הנמסר, לכל אחד מצוותי המעצר הוצמדו לוחמי יס"מ, כחלק מהיערכות המשטרה למקרה שתופץ הודעה על "מעצר לומדי תורה" ותוביל להתקהלויות במקום. ההיערכות המשטרתית הרחבה משקפת את הרגישות הקיימת בציבור החרדי בכל הנוגע לנושא המעצרים.

מאמצים חריגים להרגעת הרוחות

במהלך הפעילות השקיעו השוטרים מאמצים חריגים בהרגעת הרוחות, והבהירו שוב ושוב לתושבים ולגורמים בקהילה כי לא מדובר במעצר לומדי תורה או בפעילות הקשורה לגיוס, אלא בחקירה פלילית-כלכלית בלבד.

במשטרה ביקשו בכך למנוע הפצת שמועות שעלולות להביא להגעת עשרות תושבים לזירה ולהסלמה מיותרת. הניסיון להבהיר את אופי החקירה מראש משקף את הלקחים שהופקו מאירועים קודמים בשכונות חרדיות.

פרטים נוספים על החקירה הכלכלית-פלילית טרם פורסמו, והמשטרה נמנעת בשלב זה מלמסור פרטים מזהים או את אופי החשדות המדויקים.