שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיש היום (שלישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג בקשה רשמית למתן חנינה למחיקת הרישום הפלילי של אלאור אזריה, כעשור לאחר האירוע שהסעיר את הציבור הישראלי. המהלך מגיע לאחר שאזריה עצמו פנה לנשיא בבקשה לקיצור תקופת הרישום הפלילי, והועבר לקבלת חוות דעת מהגורמים הרלוונטיים במערכת הביטחון.

במכתבו לנשיא, הבהיר שר הביטחון את עמדתו החד-משמעית: "אין זה סביר כי בחלוף עשור, לוחם מצטיין, שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד". כ"ץ הוסיף כי "הדבר מהווה מסר שלילי לבנינו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים".

בית הנשיא ממתין לחוות דעת נוספות

מבית הנשיא נמסר בתגובה כי "אלאור אזריה הגיש בקשה לקיצור תקופת הרישום הפלילי. בהתאם לנוהל המקובל, הבקשה הועברה למערכת הביטחון לצורך קבלת חוות דעתם של הגורמים הרלוונטיים, בכללם שר הביטחון וצה"ל". עוד צוין כי "בשלב זה התקבלה חוות דעתו של שר הביטחון בלבד, ובבית הנשיא ממתינים לקבלת יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול בבקשה".

בהודעה הרשמית הובהר כי "לאחר קבלת כלל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש". מדובר בהליך שבו לנשיא המדינה סמכות בלעדית, והוא אינו כפוף לגורם אחר בקבלת החלטתו בנושא חנינה.

פרשה שהסעירה את הציבור

פרשת אלאור אזריה התרחשה לפני כעשור בתל רומיידה שבחברון. שני מחבלים תושבי חברון הגיעו לעמדת צה"ל ודקרו את אחד החיילים. השניים נורו על ידי החיילים - אחד מהם נהרג, והשני נפצע קשה. כעבור מספר דקות ירה סמל אלאור אזריה בראשו של המחבל הפצוע, א-שריף, ששכב על הקרקע, והרג אותו.

האירוע צולם במצלמה על ידי תושב חברון ופורסם באתרי החדשות, מה שהוביל לפתיחת חקירת מצ"ח נגד אזריה. בראשית 2017 הורשע אזריה בהריגה ובהתנהגות שאינה הולמת, ונידון ל-18 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי.

בעקבות בקשת חנינה צבאית שהגיש לרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט, עונשו הופחת מ-18 חודשי מאסר ל-14 חודשי מאסר. לאחר שריצה תשעה חודשי מאסר, שוחרר מהכלא בגין הפחתת שליש מהעונש.

כעת, כעשור לאחר האירוע, עומדת על הפרק השאלה האם נשיא המדינה יחליט למחוק את הרישום הפלילי של אזריה ולאפשר לו להשתקם באופן מלא. ההחלטה תתקבל לאחר קבלת כלל חוות הדעת הנדרשות מהגורמים הרלוונטיים במערכת הביטחון.