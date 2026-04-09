נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה מיוזמתו פעם נוספת את סוגיית החנינה לראש הממשלה בריאיון לחדשות 12, ותקף בחריפות את נשיא המדינה יצחק הרצוג | "הוא לא צריך חוות דעת משפטיות – הוא מחרטט”, אמר טראמפ (בעולם)
מחלקת חנינות במשרד המשפטים השלימה את עבודתה לצורך גיבוש חוות דעת בבקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו והעבירה את עמדתה לשר עמיחי אליהו שקיבל את הסמכויות לעסוק בנושא | השר אליהו: "אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה" (חדשות)
ההחלטה בדבר חנינתו של ראש הממשלה נתניהו מתארכת הרבה מעבר למשוער, למורת רוחו של הנשיא טראמפ שיצא שוב נגד הנשיא הרצוג בשבוע שעבר | לפי דיווח בישראל, במשרד המשפטים מצפים לעיכוב משמעותי נוסף בעקבות חתימתו של שר המשפטים יריב לוין על ההמלצה לחנינה או אי-חנינה (פוליטי)
בבית הנשיא הגיבו למתקפה החריפה של טראמפ: "בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו" | הוסיפו: "ישראל היא מדינת חוק ריבונית" | גורמים בסביבת הנשיא טוענים כי הרצוג, בניגוד לדברי טראמפ, לא הבטיח שתינתן חנינה (בארץ)
נשיא ארצות הברית ממשיך לדרוש חנינה לנתניהו - כולל באמצע המלחמה: בשיחה עם חדשות 12 אמר טראמפ כי הרצוג "חרפה" וכי "אמרתי לו שלא אפגוש אותו" עד שייתן חנינה | עוד אמר טראמפ: "אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה" (מדיני)
לאחר הדרמה בין נשיא ארצות הברית לנשיא הרצוג, בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה, הוציאה היום הבהרה, לפיה היא עדיין לא בדקה את בקשת החנינה והיא תיבחן לפי סדרי העבודה המקובלים (חדשות, משפט)
נשיא ארה"ב טראמפ נשאל ביציאה מהבית הלבן האם הוא חושב שרה"מ נתניהו יזכה לחנינה והשיב בחיוב | הנשיא הרצוג זעם על נתניהו בעקבות המתקפה של טראמפ נגדו | סביבת נתניהו השיבה: "ראש הממשלה שמע על כך בתקשורת ולא ידע מראש" (אקטואלי)
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נשאל במסגרת הריאיון שנערך לו בוועידה בדאבוס, לגבי בקשתו של נשיא ארצות הברית ממנו לתת חנינה לראש הממשלה נתניהו והשיב: "הבקשה צריכה לעבור הליך של איסוף חוות דעת שונות על ידי הגופים הרלוונטיים במשרד המשפטים. איני יכול להפר זאת, משום שעליי לפעול בהתאם לכללים. אמרתי שוב ושוב שאני מכבד מאוד את טראמפ" (בעולם)
מקורבי הנשיא יצחק הרצוג גיבשו חוות דעת משפטית סודית בעבורו, שנועדה לאפשר חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגשת כתב האישום נגדו | לפי מקורבו לשעבר של הרצוג, כבר אז התקיימה בין הצדדים הבנה סביב האפשרות לחנינה – עוד בזמן המרוץ לנשיאות | תמיכתו של הרצוג ביוזמה, עוד בזמן המרוץ לנשיאות, נועדה להכין את הקרקע לדיל – תמיכה בנשיאות תמורת תמיכה בחנינה (פוליטי)