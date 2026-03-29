הלחץ מטראמפ עובד? בית הנשיא בפניה למשרד המשפטים 

בית הנשיא הודיע היום (ראשון) כי היועצת המשפטית של בית הנשיא, עו"ד מיכל צוק, פנתה למחלקת החנינות במשרד המשפטים בבקשה להשלמות נוספות בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפנייה מגיעה לאחר שבית הנשיא קיבל את חוות הדעת של מחלקת החנינות ואת עמדת השר עמיחי אליהו בנושא.

בהודעה שפרסם בית הנשיא צוין כי "בהמשך לבחינת בקשת החנינה בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, פנתה הבוקר היועצת המשפטית של בית הנשיא, עו"ד מיכל צוק, למחלקת החנינות במשרד המשפטים בבקשה להשלמות נוספות". בית הנשיא ביקש להדגיש את ההערכה הרבה לעבודתה המקצועית והיסודית של מחלקת החנינות, הן ביחס לחוות הדעת שהועברה והן לתפקידה המרכזי בהליך הפעלת סמכות החנינה. ההודעה מבהירה כי הפנייה להשלמות נעשתה כחלק מהשלמת הבחינה המקצועית טרם גיבוש המלצה לנשיא המדינה יצחק הרצוג. על פי הנמסר, בית הנשיא ביקש מהמחלקה השלמות בכל הנוגע לתקדימים בהפעלת סמכות החנינה בטרם הסתיים ההליך הפלילי, לרבות במקרים של מחוות מדיניות או עסקאות לשחרור חטופים. למרות הפערים המובהקים בין המקרים, ההשלמות נוגעות לעצם הפעלת סמכות החנינה תוך כדי הליך משפטי.

בנוסף, נתבקשו השלמות בנוגע לפערים בין חוות הדעת שהוגשו. כידוע, השר עמיחי אליהו המליץ לנשיא להעניק חנינה לראש הממשלה, תוך שהוא מציין שיקולים ביטחוניים ולאומיים. מנגד, מחלקת החנינות במשרד המשפטים הציגה את עמדתה המקצועית בנושא.

כמו כן, בית הנשיא העביר למחלקת החנינות את פניות הציבור שהתקבלו בנושא, על מנת לנתח את הפניות. צעד זה מעיד על הרצון לבחון את כלל ההיבטים הרלוונטיים לפני קבלת החלטה.

בבית הנשיא הבהירו כי "הפנייה נעשתה כחלק מהשלמת הבחינה המקצועית טרם גיבוש המלצה לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ואין בה כדי ללמד על עמדה כלשהי ביחס לבקשה". עוד נמסר כי "לאחר קבלת ההתייחסות המבוקשת, יימשך הטיפול בבקשה בהתאם לנהלים".

יצוין כי הנושא מעורר מתיחות פוליטית ניכרת, במיוחד לאור דבריו החריפים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כלפי נשיא המדינה. טראמפ כינה את הרצוג "חרפה" ואמר כי הוא "מחרטט" בנושא החנינה - דברים שעוררו ביקורת בישראל.

בית הנשיא הבהיר בעבר כי לא ישפיע מלחצים, מכל כיוון שהוא, על תהליך קבלת ההחלטות. הנשיא יפעל אך ורק על פי הדין, צו מצפונו וטובת המדינה. עדכונים נוספים בהמשך.