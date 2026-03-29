השר אליהו הציג את נימוקיו לבקשת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו במכתב שהעביר לנשיא יצחק הרצוג | לדבריו, מטרת החנינה היא להגן על צרכיה הקיומיים של המדינה, והוא טען כי במהלך מלחמה ניהול המשפט פוגע לא רק בנתניהו אלא גם בביטחון המדינה (משפט)
מחלקת חנינות במשרד המשפטים השלימה את עבודתה לצורך גיבוש חוות דעת בבקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו והעבירה את עמדתה לשר עמיחי אליהו שקיבל את הסמכויות לעסוק בנושא | השר אליהו: "אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה" (חדשות)
שרים, חברי כנסת ומשפחות חטופים התכנסו בכנס מיוחד בכנסת לגיבוש האסטרטגיה ל"יום שאחרי" • בין ההצעות: שליטה ביטחונית קבועה ומניעת התעצמות • השר לוין וראשי 'תקומה' הציגו חזון לביטחון ארוך טווח • במוקד: פדוי השבי איתן מור בשיחה עם איילה חסון (פוליטי, מדיני)
לאחר שעורר סערה במערכת הפוליטית כשאמר ש"עזה נמחקת" ו"כל עזה צריכה להיות יהודית", השר עמיחי אליהו שוב מעורר סערה בעקבות דבריו הבוקר כי "המשימה היא לא 'קודם כל החטופים'", וכי "הם שבויים ולא חטופים. להתעסק בהם רק בסיום המלחמה" (פוליטי)
השר עמיחי אליהו הגיב לטענות כי ישנו רעב קשה ברצועת עזה: "הממשלה דוהרת לזה שעזה נמחקת, כל עזה תהיה יהודית" | השר ממפלגתו של בן גביר הוסיף: "לא תהיה התיישבות יהודית סגורה בגדר בתוך קנטונים – כל עזה תהיה יהודית" (חדשות)
במעמד הרבנים הראשיים לישראל, ובהשתתפות השר לשירותי דת והשר למורשת, התקיים היום כינוס דחוף במטרה למצוא פתרון הלכתי מוסכם לפרשת הקברים באתר הפינוי-בינוי בעיר יהוד | בסיום הדיון הורו הרבנים להפסיק את העבודות באתר עד לקבלת החלטה מושכלת לאחר סיור בשטח | המכתב המלא (חרדים)
ח"כ בצלאל תקף בחריפות במליאה את נשיא צרפת על דבריו כלפי ישראל, מציג נתונים חמורים, ומזהיר מפני הסתה שעלולה להוביל לאלימות. במשרד התפוצות הגיבו לחבר הכנסת: "אנו עוקבים בדריכות – הפתרון הוא גם בעלייה לישראל" (חדשות חוץ)
אחרי הסאגה בה השר עמיחי אליהו וחבר הכנסת ואטורי הודיעו כי לא יתייצבו לחקירה בענין ההתפרצות למחנה הצבי בשדה תימן, במשטרה מבהירים כי לא התקבלה פנייה רשמית בנושא אל המפכ"ל, בשל כך לא צפויה בשלב זה להיפתח חקירה נגד נבחרי ציבור (בארץ)
התפטרותם של שרי 'עוצמה יהודית' מהממשלה אמש (ראשון) בעקבות ההתנגדות הנחרצת לעסקת החטופים, פתחה תחרות עזה על סבב המינויים של השרים שיחליפו את המתפטרים | על פי דיווח בשעה האחרונה, השר אלי כהן צפוי להחליף את בן גביר במשרד לביטחון לאומי, כאשר אמסלם וקרעי יחליפו במשרדים הנוספים (חדשות, פוליטי)