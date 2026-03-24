שר המורשת עמיחי אליהו, המחליף את שר המשפטים יריב לוין בכל הנוגע לטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מסר הבוקר (שלישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג את חוות דעתו בעניין החנינה. צעד זה מסמן שלב משמעותי בהליך המורכב, שמתנהל על רקע מתיחות פוליטית ולחצים בינלאומיים.

יחד עם חוות הדעת של השר אליהו, הועברה לנשיא גם חוות הדעת המקצועית של מחלקת החנינות במשרד המשפטים על נספחיה. נשיא המדינה הודה לשר אליהו ולמחלקת החנינות על העבודה היסודית והמעמיקה שבוצעה בהתאם להנחיות.

כלל החומרים שהתקבלו הועברו כעת לעיון היועצת המשפטית של בית הנשיא, עו"ד מיכל צוק, על פי ההנחיות המחייבות. היועצת המשפטית תבחן את חוות הדעת והחומרים שהוגשו, ותציג לנשיא את המלצותיה בנושא לאחר השלמת הבחינה המשפטית והבירורים הנדרשים.

בבית הנשיא מבקשים להדגיש כי לאחר השלמת הבחינה המשפטית, החומרים יועברו לנשיא המדינה להכרעה. עוד מבהירים בבית הנשיא כי כל ניסיון להשפיע בצורה זו או אחרת על תהליך קבלת ההחלטות של הנשיא, מכל כיוון שהוא, לא ישפיע על שיקול הדעת של הנשיא ולא ישנה דבר. הנשיא יפעל אך ורק על פי הדין, צו מצפונו וטובת המדינה.