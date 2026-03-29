השר אליהו הציג את נימוקיו לבקשת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו במכתב שהעביר לנשיא יצחק הרצוג | לדבריו, מטרת החנינה היא להגן על צרכיה הקיומיים של המדינה, והוא טען כי במהלך מלחמה ניהול המשפט פוגע לא רק בנתניהו אלא גם בביטחון המדינה (משפט)
לראשונה מאז פתיחת מבצע 'שאגת הארי' ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב למסיבת עיתונאים | נתניהו אמר כי "יעדי המלחמה הם פגיעה אנושה בתכנית הגרעין ובתכנית הטילים - ויצירת התנאים להפלת המשטר" | נתניהו הוסיף: "אנחנו מטילים מכות על כוחות הבסיג' גם ברחובות וגם במחסומים והיד עוד נטויה" | לאיראנים אמר: "אני אומר לעם האיראני, הרגע לחירות הולך ומתקרב אנחנו עוזרים לכם, אבל זה בידיים שלכם, זה תלוי בכם" (בארץ)
מחלקת חנינות במשרד המשפטים השלימה את עבודתה לצורך גיבוש חוות דעת בבקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו והעבירה את עמדתה לשר עמיחי אליהו שקיבל את הסמכויות לעסוק בנושא | השר אליהו: "אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה" (חדשות)
השרה עידית סילמן קראה הערב לנשיא טראמפ להטיל סנקציות על היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ועל נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית | את הדברים כתבה אחרי המתקפה של טראמפ נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו |באופוזיציה תקפו: "זה משחק מסוכן, ישראל לא מדינת חסות" (פוליטי)
נשיא ארה"ב טראמפ נשאל ביציאה מהבית הלבן האם הוא חושב שרה"מ נתניהו יזכה לחנינה והשיב בחיוב | הנשיא הרצוג זעם על נתניהו בעקבות המתקפה של טראמפ נגדו | סביבת נתניהו השיבה: "ראש הממשלה שמע על כך בתקשורת ולא ידע מראש" (אקטואלי)