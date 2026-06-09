מפלגת הליכוד ( צילום: גילי יערי פלאש 90 )

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן שיגרה היום (שלישי) מכתב דרמטי לנשיא המדינה יצחק הרצוג, בו היא דורשת להאיץ באופן מיידי את הליכי מתן החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. המכתב מגיע על רקע ההכנות לפריימריז בתנועת הליכוד.

"מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים כבירים", כתבה סילמן במכתבה, תוך שהיא מדגישה כי "בתקופה כל כך קריטית, יש לאפשר לראש הממשלה להקדיש את כל תשומת ליבו אך ורק לניהול המלחמה". לדבריה, "זהו לא צורך אישי של ראש הממשלה - זהו צורך לאומי קריטי לביטחונם של אזרחי ישראל כולם". "חלפה יותר מחצי שנה ללא החלטה" במכתבה מזכירה סילמן כי ראש הממשלה הגיש את בקשתו לחנינה ב-30 בנובמבר 2025, לפני יותר מחצי שנה. "על אף שחלפה יותר מחצי שנה מאז מועד הגשת הבקשה, טרם הודעת על קבלת החלטה בעניין", היא כותבת בחריפות. "הבקשה הוגשה לאחר מבצע 'עם כלביא', ולפני מבצע 'שאגת הארי', וכעת - אנו נמצאים בעיצומו של עימות ישיר נוסף עם איראן". דרעי לועג לסמוטריץ׳: ״שוקל להוריד את אחוז החסימה, אולי כך הוא יניח לנו מהצעקות״ ישי כהן | 16:38 השרה מדגישה כי ראש הממשלה עצמו ציין בבקשתו: "האינטרס האישי שלי היה ונותר להמשיך את התהליך עד סופו, עד לזיכוי המלא בכל האישומים. אבל המציאות הביטחונית והמדינית, האינטרס הלאומי, אלה מחייבים אחרת".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

טראמפ הפציר - הנשיא שותק

סילמן מזכירה במכתבה גם את עמדתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהפציר בנשיא הרצוג להעניק לראש הממשלה את החנינה. "גם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הפציר בך להעניק לראש הממשלה את החנינה, מסיבות אלו בדיוק", היא כותבת.

"ביטחונם של אזרחי ישראל מונח על הכף"

בסיום מכתבה פונה סילמן לנשיא בקריאה דרמטית: "אני קוראת לך להתעלות לגודל השעה, ולהאיץ מיידית את הליכי החנינה לראש הממשלה. ביטחונם של אזרחי ישראל מונח על הכף - ולך כנשיא המדינה אחריות לוודא כי הוא יובטח".

המכתב מצטרף לשורה של מהלכים פוליטיים שמבצעת סילמן בתקופה האחרונה. לפני מספר חודשים היא אף הודיעה על כוונתה להביא הצעת החלטה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית שתחקור את הכשלת עבודת הממשלה בידי היועצת המשפטית לממשלה - מהלך שזכה לתגובה חיובית מצד ראש הממשלה.

כעת, עם המכתב לנשיא הרצוג, נראה כי סילמן ממשיכה לנסות לבסס את מעמדה כתומכת נאמנה של ראש הממשלה, בעיתוי שעשוי לסייע לה בפריימריז הצפויים בליכוד.