50 מיליון ש"ח מכספי הציבור כפרס לרשתות השיווק: השר ניר ברקת יוצא עם יוזמה חדשה ומבטיח להוזיל את המוצרים בסופר| המבקרים מזהירים: מדובר בתרגיל יח"צ יקר בניחוח של פריימריז שלא יוריד את המחירים באמת (חדשות בארץ)
סערה פרצה הערב מחוץ לאחת מקלפיות הליכוד בירוחם, שם ראש המועצה, נילי אהרון, נקלעה לעימות שהסלים במהירות לעימות פיזי של ממש | היא תועדה מתעמתת באלימות עם חלק מהבוחרים במקום שהגיעו להצבעה | בתיעוד ניתן לראות את המהומה שפרצה, במהלכה נשמעות צעקות, וכן את ראש המועצה אומרת - "הלך עליך" (בארץ)
הבחירות למרכז הליכוד כבר בעיצומם, במספר ערים מתרחש קרב צמוד בין מועמדים הנתמכים על ידי מתפקדים חרדים | כך צפוי להסתיים היום הדרמטי במפלגת השלטון, שיגביר משמעותית את האחיזה החרדית - בפוליטיקה הפנים ליכודית (פוליטי, כנסת)
בפעם הראשונה מאז 2012 מתפקדי הליכוד יוצאים לבחור את מרכז המפלגה | במקום 3,500 חברים, נבחרים בעצם המאזנים הפנימיים של המפלגה - ומי שיקבל את התמיכה הגדולה ביותר יקבע מי ישלוט בכסף ובכוח של התנועה. השרים זוהר, כהן וכ"ץ בקרב חזיתי (פוליטי, בארץ)