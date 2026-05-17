סילמן בהצעה לחקירת היועמ"שית • נתניהו: 'הצעה טובה'

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הודיעה בישיבת הממשלה השבועית על כוונתה להביא הצעת החלטה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית שתחקור את הכשלת עבודת הממשלה בידי היועצת המשפטית לממשלה. ההצעה זכתה לתגובה חיובית מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שציין כי מדובר ב"הצעה טובה".

על פי הנמסר, סילמן צפויה להביא את ההצעה להצבעה בישיבת הממשלה בשבוע הבא. המהלך מגיע על רקע ביקורת ממושכת מצד גורמים בקואליציה על תפקודה של היועצת המשפטית לממשלה ועל התערבותה בהחלטות ממשלתיות.

המהלך של סילמן נתפס בזירה הפוליטית כניסיון לחזק את מעמדה בקרב פעילי הליכוד לקראת הפריימריז הצפויים במפלגה. כזכור, סילמן עזבה את ממשלת בנט-לפיד והצטרפה לליכוד, ומאז היא פועלת לבסס את מעמדה בתנועה.

בשבועות האחרונים הסלימה סילמן את ביקורתה על ממשלת בנט-לפיד לשעבר, כאשר חשפה טענות על תפקודו של בנט בתקופת כהונתו כראש ממשלה. הטענות עוררו סערה פוליטית, ובנט אף הגיש נגדה תביעת דיבה.