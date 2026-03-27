הליכוד האשים את בנט ב"פגיעה אישית בנשיא ארה״ב ופגיעה מדינית ביחסי החוץ האסטרטגיים והחשובים ביותר של מדינת ישראל מול ידידתה הגדולה ביותר בעולם", והוא - שמתעלם מהסערה סביב היועץ שלו, בחר לצייץ שוב נגד החרדים (פוליטי)
יעקב אדרי, שכיהן כראש עיריית אור עקיבא במשך עשרות שנים ושימש כשר וחבר כנסת בממשלות ישראל, הלך לעולמו הלילה | בעיריית אור עקיבא ספדו לו כדמות ציבורית ערכית ומשמעותית שהותירה אחריה מורשת של עשייה ומחויבות עמוקה לתושבים (חדשות בארץ)
במפלגות החרדיות חוששים: המרד בליכוד יגלוש גם לחוק הגיוס | פרסום ראשון: נשות האברכים הצעירים במיזם לטובת ה'אלטערעס' של הוועד | ה'חיזוק' במיר ברכפלד לרפואת תלמיד הישיבה - סיקור נרחב | בהרב-מיארה קובלת: המדינה לא מתעללת מספיק בלומדי התורה | התיאוריה שחורכת את הרשתות: תקיפה באיראן בזמן נאום טראמפ (מעייריב)
ראש הממשלה בנימין נתניהו תמך הערב בשר האוצר ברפורמת החלב השנויה במחלוקת, ועורר התנגדות מצד חלק מחברי מפלגתו | "רפורמת החלב שמקדם האוצר לא תעבור!", הודיע ח"כ אבי דיכטר. "זה רפורמה רעה" כתב ח"כ מילבצקי (בארץ)
ברקע המשבר בקואליציה סביב קידום 'חוק הגיוס' וההמתנה להודעת ש"ס ו'דגל התורה' האם יצביעו בעד תקציב המדינה, יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, יוצא במהלך פוליטי שנועד למנוע את ההגעה להבנות על 'חוק הגיוס' (פוליטי)
אבי סלמה, מועמד הליכוד, כבש בסערה את הבחירות שהתקיימו היום לראשות העיר נתניה, לאחר פטירתה של ראש העיר מרים פיירברג איכר ז"ל | על ראשות העיר התמודדו: יוסף ביטון, טלי מולנר, עמוס מכלוף ואבי סלמה | ראש הממשלה נתניהו הגיע מוקדם יותר הערב לתמוך במועמד אבי סלמה לראשות העיר נתניה (בארץ)
50 מיליון ש"ח מכספי הציבור כפרס לרשתות השיווק: השר ניר ברקת יוצא עם יוזמה חדשה ומבטיח להוזיל את המוצרים בסופר| המבקרים מזהירים: מדובר בתרגיל יח"צ יקר בניחוח של פריימריז שלא יוריד את המחירים באמת (חדשות בארץ)
בעקבות צו חדש נגד הפסקת תקצוב למוסדות התומכים בטרור, יו״ר ועדת הכספים חה״כ חנוך מילביצקי הוציא הודעה נזעמת, בה התייחס גם לצו הביניים של בג"ץ שעצר את תקציב החינוך החרדי | "מקווה מאד ששר האוצר יסרב להיכנע למרד ויוודא שהתשלומים למורים החרדים עוברים כסדרם", התבטא מילביצקי (בארץ)