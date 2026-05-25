תקדים בוועדת הבחירות: מוכנים לקיים בחירות בפחות מ-90 יום

בצעד חריג המהווה סטייה מהנוהג המקובל, הצהירה ועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נועם סולברג כי תהיה מוכנה לנהל את הבחירות הכלליות גם אם יוקצב לה פחות מ-90 ימי היערכות מרגע אישור חוק הפיזור בקריאה שלישית. ההחלטה מעניקה גמישות משמעותית למערכת הפוליטית בקביעת מועד הבחירות.

בהודעתה הרשמית, הבהירה הוועדה כי תתיישר לפי כל תאריך שייקבע על ידי המחוקק. יחד עם זאת, גורמי הוועדה הזכירו כי המסורת להקצות 90 ימי היערכות לא נוצרה בחלל הריק, אלא נבעה מהצורך הטכני והמשפטי לעמוד במרווחי הזמן שדורש חוק הבחירות בין שלב לשלב. המשמעות הפוליטית: גמישות בלוחות הזמנים להחלטה זו השפעה ישירה על לוחות הזמנים של המערכת הפוליטית. עד כה, ההנחה הרווחת בקרב סיעות האופוזיציה וחברי קואליציה שדחפו לקיום בחירות ב-1 בספטמבר, הייתה שחובה להעביר את חוק פיזור הכנסת באופן סופי עד ל-1 ביוני לכל המאוחר. בעקבות הודעת הוועדה, הלחץ להשלמת החקיקה יורד באופן דרמטי. כעת, סיעות אלו יוכלו לדרוש את קיום הבחירות בתחילת ספטמבר, גם אם הליך פיזור הכנסת במליאה יושלם במועד מאוחר יותר מהראשון ביוני. המהלך מקל במיוחד על דרישתו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי לקיים את הבחירות בעשרת ימי תשובה, בין ראש השנה ליום הכיפורים.

האתגרים המשפטיים והסטטוטוריים

למרות הנכונות של הוועדה, דחיסת לוח הזמנים צפויה ליצור עומס משמעותי במספר זירות המוגדרות בחוק. יש לשריין ימים להגשת רשימות המועמדים, לקיים דיונים בבקשות לפסילת מתמודדים או מפלגות, ולהבטיח חלון זמן ראוי להגשת ערעורים לבית המשפט העליון בטרם ייסגר רישום המפלגות הסופי.

החוק מחייב גם זמן היערכות לשליחת ה"הודעה לבוחר" בדואר לכלל בעלי זכות ההצבעה, בחירת אותיות הקלפי לכל רשימה, וכן קביעת מועד לפתיחת תעמולת הבחירות הרשמית בטלוויזיה וברדיו. כל אלו דורשים תיאום מורכב בין גופים שונים.

קיצור הזמנים משפיע גם על מפלגות המקיימות בחירות מקדימות. הן יידרשו לנהל הליכים מזורזים של סגירת ספר הבוחרים, הפצת הודעות למתפקדים, קיום ההצבעה הפנימית ומתן שהות לערעורים – כל זאת לפני שיגיע המועד הארצי להגשת הרשימות.

המכשול התפעולי והלוגיסטי

מעבר לדרישות החוקיות הישירות, על ועדת הבחירות לצלוח אתגרים ארגוניים מורכבים במיוחד בזמן קצר. התהליך כולל גיוס והכשרה של צוותים נרחבים – יושבי ראש ומזכירי ועדות קלפי בכל הארץ, וכן אלפי סופרי קולות.

בנוסף, נדרשת הקמת מערך אבטחה ושינוע מוקפד להעברת הקלפיות לאתר הספירה המרכזי בכנסת, הקמה או התאמה של המערכת הממוחשבת לקליטה ולמניית הקולות, וניהול הליכי מכרז מזורזים להתקשרות עם ספקים וקבלנים חיצוניים הנדרשים לתפעול יום הבוחר.

כזכור, השופט סולברג מינה לאחרונה את עו"ד דין ליבנה לתפקיד ממלא מקום היועץ המשפטי של הוועדה, זאת לאחר שהמנכ"לית הפורשת עו"ד אורלי עדס הודיעה על יציאה מיידית לחופשה. ליבנה, שכיהן 13 שנה כיועמ"ש הוועדה ועבר שמונה מערכות בחירות, צפוי להוביל את ההיערכות המזורזת.