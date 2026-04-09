פרטים חדשים על המחדל הביטחוני: השניים שגוייסו על ידי המודיעין האיראני לא הסתפקו בתכנון, אלא ביצעו ניסוי בחומר נפץ במקלט ציבורי בחיפה | היעד לפגיעה: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט | גורם בחקירה: "נס שלא נגמר באסון כבד" (חדשות)
הליכוד האשים את בנט ב"פגיעה אישית בנשיא ארה״ב ופגיעה מדינית ביחסי החוץ האסטרטגיים והחשובים ביותר של מדינת ישראל מול ידידתה הגדולה ביותר בעולם", והוא - שמתעלם מהסערה סביב היועץ שלו, בחר לצייץ שוב נגד החרדים (פוליטי)
ליאור חורב, שצורף לאחרונה לצוות הקמפיין של נפתלי בנט, פרסם בעבר שורת פוסטים חריפים נגד דונלד טראמפ, בהם השווה את פלטפורמת Truth Social ל"דמוקרטיה של איראן" וטען כי טראמפ ניצב לצד אויביה הגרועים ביותר של ישראל (פוליטי)
הלילה עברה במליאת הכנסת, הצעת החוק המאפשרת למעוניינים בכך לדון בענייני ממונות בבתי הדין הרבניים על פי דין תורה | לפיד זעם על כך ברשת החברתית ונפתח עימות מתוקשר עם חבר הכנסת יעקב אשר | יו"ר דגל התורה גפני, בחר להוציא הודעה ולתקוף את בנט (חדשות חרדים)
אישור החוק שמחזיר למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים, מוציא מיאיר לפיד ונפתלי בנט תגובות שנאה כלפי החרדים ובתי הדין | לפיד: "מעדיפים פי אלף מיליון עולים דוברי רוסית על פני אנשים שלא עובדים, לא לומדים, לא משרתים בצה"ל וסוחטים מיליארדים מהציבור" | בנט: "ממשלת נתניהו והחרדים העבירה עוד כוח לבתי הדין הרבניים, בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה" (חדשות)
לאחר שראש הממשלה ושר האוצר הודיעו הערב כי החליטו בהסכמת המפלגות החרדיות לשים כעת את חוק הגיוס בצד ולא לקדמו, באופוזיציה טוענים לקרדיט על אי אישור החוק כעת | גורם חרדי בכיר אמר ל'כיכר השבת': ״נצביע בעד התקציב, לא מפרקים ממשלה בזמן מלחמה. נכשלנו עם חוק הגיוס אבל אנחנו מביאים הישגים חשובים בתקציב המדינה״ (פוליטי)
אחרי שנפתלי בנט אמר השבוע, כי לא ייתן להנהגה שכשלה להמשיך, בכנס פעילים ציוני דתי, הוא הודיע כי הכי טוב זה להקים ממשלת אחדות ולהפסיק את החרם עליו | על בן גביר הוא אמר: הוא לא רציני אבל לא מחרים אותו", בנוסף הוא דיבר גם על איילת שקד והשר סמוטריץ' | כך הגיבו באופוזיציה נגדו (חדשות, פוליטי)
אחרי סביון ובאר שבע - תורה של העיר העברית הראשונה לבחור רב | כך מנסה בנט לקושש מנדטים מרחוב שיינקין - וזוכה ל"חוסר ציבור לעניין" | הלם במיר: לראשונה הגר"א אריאלי צפוי לנאום בפומבי, הסיבה: בקשה מפורשת מהגרא"י פינקל | מכתב תלמידי הישיבות הסרוגים מוכיח - אין לחרדים מה לחפש בצה"ל | למרות חולשתו: הגר"י עדס הצליח לחזק את תלמידיו | רוחות מלחמה במזרח התיכון - האם העימות בפתח? (מעייריב)
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ממשיך לרדוף את הציבור החרדי והבוקר הוא יוצא נגד החינוך החרדי, תוך האשמות שווא, הכללות והתעלמות מההישגים | "הגיעה השעה למהפכה", מכריז בנט, "להפסיק לממן בתי ספר חרדים שמחנכים נגד המדינה, נגד הצבא ונגד כולנו" (חדשות)