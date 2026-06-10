בעקבות אישור חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית במליאת הכנסת, מיהר יו"ר יש עתיד יאיר לפיד לפרסם טור משמיץ וחריף במיוחד, בו השווה את לומדי התורה לנהגים שדורסים עוברי אורח ואינם נענשים. לפיד לא חסך בהשתלחויות כלפי הציבור החרדי ונציגיו בכנסת.

"תארו לכם שאתם עוברים באור אדום וחס וחלילה דורסים מישהו", כך פתח לפיד את הטור שפרסם. "האפשרות השניה היא שאתם חרדים, ואז כל זה לא יקרה. אף אחד לא יבוא לעצור אתכם", כתב, והמשיך בהשוואה בוטה: "חברי כנסת יבקרו אתכם בכלא וידרשו שישחררו אתכם. הטיעון שלהם יהיה פשוט: לחרדים מותר לעבור באור אדום".

לפיד המשיך בטענה כי החוק מעניק לחרדים זכויות שונות משאר האזרחים: "לפי החוק הזה, אם אתה חילוני, דתי או מסורתי, אסור לך להיות עריק מצה"ל, ובטח שלא תקבל מענק שחרור, סיוע ללימודים או קצבה. אם אתה חרדי לעומת זאת, מותר לך להשתמט משירות והמדינה לא רק תברך את זה, היא גם תממן אותך".

יו"ר יש עתיד טען כי השם "חוק יסוד לימוד התורה" הוא מטעה: "אין שום קשר בין החוק הזה ללימוד תורה. הוא עוסק רק בדבר אחד: כסף. הם ראו שהלוחמים שמסכנים את חייהם בעזה ובלבנון מקבלים מענק שחרור, אז הם רוצים גם".

בסיום הטור הבטיח לפיד: "אנחנו ניאבק בזה בכנסת בכל כוחנו, אבל בסוף הפתרון היחיד הוא שתהיה פה ממשלה שאומרת: באנו הנה כדי לשים לזה סוף. המדינה הזו היא של אלה שעובדים, ושירתו בצבא, ועשו 300 ימי מילואים".

בנט בגישה שונה: "אני נלחם עליכם"

לעומת לפיד, בחר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בגישה שונה לחלוטין. בנט פרסם מכתב פתוח לציבור החרדי, בו ניסה לפתות אותם בדברי חלקלקות ולהציג את עצמו כמי שדואג לטובתם.

"אחיי ואחיותיי החרדים, אני אוהב ומכבד אתכם, ולכן אני רוצה לדבר אליכם ישירות, בלי תיווך של העסקנים", פתח בנט את דבריו. הוא כינה את חוק יסוד לימוד תורה בשם "דיל ביבי-טיבי", וטען כי "יפגע אנושות במדינת ישראל, ויפגע אנושות גם בכם".